Esta es la mejor opción entre el árbol de Navidad natural o artificial y por qué

Son muchas las personas al interior de México que han optado por decorar su hogar a través de un árbol de Navidad artificial , dejando a un lado la tradición de contar con un pino natural. Ante este hecho, expertos de la UNAM han revelado cuál de las dos opciones es mejor y la razón detrás de esto.

Más allá de la estética que sugiere un árbol de Navidad natural, o de lo económico que resulta un árbol artificial en relación a su “rival”, la realidad es que existen algunos detalles en cuenta antes de realizar esta adquisición. ¿Qué dicen los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre este debate?

¿Qué opción es mejor, el árbol de Navidad natural o artificial?

Una de las razones por las cuales este debate ha generado mucho interés en redes sociales deriva del impacto ecológico que ambas opciones tienen. Ante ello, Daniel Piñero, del Instituto de Ecología de la UNAM, ha brindado detalles interesantes que guardan relación a esta decoración navideña.

Vale decir que, en México, existen regiones que se dedican a la producción de árboles certificados en busca de evitar prácticas de deforestación. Dichas plantaciones utilizan coníferas como especies del género Pinus y Abetos, y esta razón es precisamente por la cual Daniel Piñero se decanta por los árboles de Navidad naturales.

No obstante, el experto de la UNAM también menciona que una desventaja es el uso elevado de fertilizantes, así como del transporte en su traslado y la disposición que se tenga de él en épocas navideñas, lo que genera un impacto relevante en la huella del carbono por el traslado mundial.

La importancia de tener árboles de Navidad nacionales

El experto recomienda que, si se adquiere un árbol de Navidad natural , se realice a través de lugares locales regulados por la Comisión Nacional Forestal, pues una vez concluida la etapa navideña estos se entregan en distintos centros de acopio para que se transformen en composta.