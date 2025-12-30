Así puedes limpiar tu aura para recibir 2026

El cierre de un año no solo marca el paso del tiempo: también deja huellas energéticas. El 2025 quizás pudo ser un año de varios retos económicos, conflictos emocionales, cambios laborales o pérdidas personales. Si bien van quedando atrás, continúan vibrando en el campo energético de muchas personas, es decir, en el aura .

Por eso, limpiar el aura antes de iniciar un nuevo año se ha convertido en uno de los rituales espirituales más recomendados por la astrología y el Feng Shui para comenzar el nuevo ciclo con claridad y abundancia. Desde la numerología, el 2026 es un año universal 1. Su significado se asocia a comienzos, decisiones importantes y nuevos caminos.

¿Qué es el aura y por qué necesita una limpieza energética?

Según las creencias espirituales, el aura es el campo energético que rodea el cuerpo físico y en el que se almacenan emociones, pensamientos, experiencias y estados anímicos. Cada vivencia intensa deja una huella: el estrés, miedo, tristeza, frustración o agotamiento pueden quedar registrados en este campo invisible.

Según el portal web espiritual YourTango, la limpieza del aura ayuda a eliminar la negatividad acumulada para crear un espacio para la calma, la claridad mental y una energía más atractiva y positiva. Cuando el aura no se limpia, es común experimentar cansancio, repetición de patrones negativos, dificultad para manifestar deseos y sensación constante de bloqueo emocional o mental.

¿Por qué se debe limpiar el aura antes de iniciar el 2026?

El 2026 trae una energía de inicio, liderazgo y acción consciente. Es un año ideal para sembrar nuevas intenciones. Pero estas solo prosperarán si el terreno energético está limpio. La limpieza áurica permite liberar cargas emocionales del 2025 y cerrar ciclos pendientes para alinearse con oportunidades nuevas.

Al limpiar el aura antes de Año Nuevo, se fortalece el enfoque, se incrementa la claridad interna y se crea un estado de apertura para que los cambios fluyan sin resistencia. Estos son los rituales más populares y sencillos.

3 rituales para limpiar el aura y recibir el 2026 con la energía renovada