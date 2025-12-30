Así puedes limpiar tu aura para recibir 2026
El cierre de un año es un momento energético muy poderoso. Estos son los rituales ideales para renovar la prosperidad, abundancia y buena suerte en una limpieza de aura.
El cierre de un año no solo marca el paso del tiempo: también deja huellas energéticas. El 2025 quizás pudo ser un año de varios retos económicos, conflictos emocionales, cambios laborales o pérdidas personales. Si bien van quedando atrás, continúan vibrando en el campo energético de muchas personas, es decir, en el aura .
Por eso, limpiar el aura antes de iniciar un nuevo año se ha convertido en uno de los rituales espirituales más recomendados por la astrología y el Feng Shui para comenzar el nuevo ciclo con claridad y abundancia. Desde la numerología, el 2026 es un año universal 1. Su significado se asocia a comienzos, decisiones importantes y nuevos caminos.
¿Qué es el aura y por qué necesita una limpieza energética?
Según las creencias espirituales, el aura es el campo energético que rodea el cuerpo físico y en el que se almacenan emociones, pensamientos, experiencias y estados anímicos. Cada vivencia intensa deja una huella: el estrés, miedo, tristeza, frustración o agotamiento pueden quedar registrados en este campo invisible.
Según el portal web espiritual YourTango, la limpieza del aura ayuda a eliminar la negatividad acumulada para crear un espacio para la calma, la claridad mental y una energía más atractiva y positiva. Cuando el aura no se limpia, es común experimentar cansancio, repetición de patrones negativos, dificultad para manifestar deseos y sensación constante de bloqueo emocional o mental.
¿Por qué se debe limpiar el aura antes de iniciar el 2026?
El 2026 trae una energía de inicio, liderazgo y acción consciente. Es un año ideal para sembrar nuevas intenciones. Pero estas solo prosperarán si el terreno energético está limpio. La limpieza áurica permite liberar cargas emocionales del 2025 y cerrar ciclos pendientes para alinearse con oportunidades nuevas.
Al limpiar el aura antes de Año Nuevo, se fortalece el enfoque, se incrementa la claridad interna y se crea un estado de apertura para que los cambios fluyan sin resistencia. Estos son los rituales más populares y sencillos.
3 rituales para limpiar el aura y recibir el 2026 con la energía renovada
- Baño de limpieza energética: el agua es un elemento poderoso para la purificación. Solo hay que mezclar 1 taza de sal marina en agua caliente, añadirla a la bañera o verterla sobre el cuerpo durante la ducha. El procedimiento se puede acompañar con aceites esenciales. Mientras el agua cae, se recomienda visualizar cómo las energías densas se disuelven. Este ritual es ideal para la noche del 31 de diciembre o el primer día del año.
- Limpieza áurica con inciensos o sahumerios: el palo santo, la salvia seca o el enebro ayudan a disipar la energía estancada. El humo debe pasarse alrededor del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, imaginando cómo se liberan cargas emocionales y pensamientos negativos acumulados durante el año.
- Visualización consciente y respiración profunda: en un espacio tranquilo, se recomienda cerrar los ojos, respirar profundamente y visualizar una luz blanca o dorada envolviendo el cuerpo, limpiando y fortaleciendo el aura. Este ejercicio se debe practicar durante algunos minutos para sellar el campo energético e iniciar el 2026 con abundancia y prosperidad.