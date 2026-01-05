Estos son los nombres más populares para bebés nacidos en enero de 2026

La elección de nombre para los bebés es crucial en la vida de las familias. Ante eso, la Inteligencia Artificial ha tomado una preeminencia entre muchos padres, quienes han permitido que la tecnología les aconseje respecto a las tendencias, tradiciones o impacto de la pronunciación en ciertos nombres. Estas son las recomendaciones más comunes para el mes de enero de este debutante 2026.

En exclusiva: Nestor Daniel, líder de Los Terrícolas, reacciona a la detención de Nicolás Maduro

¿Cuáles son los nombres más repetidos para bebés en enero de 2026?

En años pasados se habló mucho de cómo se plagaron las escuelas de Ikers o de Santiagos. Sin embargo, parece que hay cierta inercia de cambio, pues la Inteligencia Artificial se nutre de espacios como los registros civiles, foros de padres y demás cuestiones alrededor de los espacios digitales.

Según la IA, los nombres más comunes y que se recomiendan para el contexto mexicano, son Mateo, Liam, Noah, Thiago y Gael. Con eso en mente, Mateo sigue presente en los gustos de las personas. Liam Y Noah podría indicarse como nombres con inercia de figuras mundiales y Thiago y Gael son los que sorprenden en la actualidad.

Aunque cada familia tiene distintas formas de pensar en cuanto a cómo nombrar a sus hijos, no queda duda de que las tendencias son claves en cada época. Por ello, es interesante escuchar a principios de 2026, cómo estos nombres resultan en la preferencia de ciertos espacios en el presente.

¿Por qué la IA recomendó estos nombres para bebé?

La tecnología permite que esta herramienta tecnológica haga una recomendación basada en lo que se encuentra en la red. Hay posibilidad de entender el contexto del país, la región, el idioma y demás cuestiones que son claves para dar una buena recomendación. La tradición puede ser una influencia, pero no queda duda de que las personas están atentas a lo que se escucha en el presente.

En ese sentido, sorprende seguir viendo a Mateo como una de las principales opciones, sin embargo se ven ya otras tendencias que de nuevo (como es bastante común aún en países hispanohablantes) traen influencia de otros países anglosajones.