Conoce las señales de que alguien accedió a tu cámara de teléfono o computadora

En la actualidad mientras más avances tecnológicos se dan para cuidar tus datos personales, los maleantes lo convierten en un arma para precisamente vulnerar datos, archivos e información en general que puede ser de suma importancia para los usuarios. Ante eso, estos tips pueden salvarte de una intrusión, por eso debes estar atento a 3 situaciones que podrían indicar que alguien accedió a la cámara de tu teléfono o de tu propia computadora.

¿Cómo saber si alguien accedió a tu cámara de teléfono o computadora?

En la actualidad hay diversas maneras de vulnerar los dispositivos de las personas, sin embargo los principales causantes siguen siendo los famosos Troyanos, que a través de diversos medios le quitan información a las personas. Por eso se te invita a observar atentamente esto en tus dispositivos, con la finalidad de saber si tu cámara fue hackeada.

Aplicaciones desconocidas o inusuales - Es muy extraño que alguien no recuerde las aplicaciones que están en su dispositivo. Por eso si ves que hay una app que tú no instalaste, debes eliminarla y de preferencia ir con alguien que pueda limpiarte el teléfono o computadora.

Activación de la luz de la cámara - Aunque algunos ladrones de información logran desactivar esta luz, si en algún momento se activa sola mientras tú estás sin usar el dispositivo o haciendo otra cosa… puede ser un indicador de que tu cámara está hackeada.

Archivos extraños - Aunque este caso puede ser más difícil de identificar que una aplicación, se te alienta a estar muy atento a todo lo que llega a tu dispositivo. Por eso se anima a siempre estar atento a tus carpetas, pues ahí suelen dejar rastros los Troyanos.

¿De qué manera es vulnerada la cámara de mis dispositivos?

En el lenguaje básico se sigue recomendando que no se abran links desconocidos o que no se usen sitios webs que suelen tener virus por doquier. Sin embargo, uno de los principales problemas en la actualidad es la gran cantidad de tiempo que pasan las personas en sus distintos dispositivos tecnológicos.

Los ladrones de información se vuelven maratonistas que están todo el tiempo buscando las diversas formas de entrar a los dispositivos de las personas. Por eso, un descanso de las actividades digitales es vital en la intención de no ser vulnerado.