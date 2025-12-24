Durante las fiestas decembrinas, encontrar destinos abiertos puede ser todo un reto. Sin embargo, existe un Pueblo Mágico muy cerca de la CDMX que se mantiene activo incluso el 25 de diciembre, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en familia. De acuerdo con una plataforma de inteligencia artificial (IA), este lugar ofrece un ambiente acogedor, servicios disponibles y atractivos que permiten vivir la Navidad de una forma diferente y sin prisas.

Según la herramienta digital ChatGPT, el mejor sitio para visitar durante esta fecha es Tlalpujahua, reconocido como el "Pueblo de la Eterna Navidad" por su fuerte tradición en la producción artesanal de esferas navideñas.

Así se vive la Navidad en Tlalpujahua

Desde el portal turístico México Desconocido, indicaron que, en realidad, allí la Navidad no se celebra: se sopla, se pinta y se cuelga, a raíz de la Feria de la Esfera, la cual transforma al pueblo en un universo de vidrio soplado donde miles de piezas brillan como pequeñas constelaciones artesanales.

Además, todo diciembre es temporada alta para quienes buscan adornos hechos a mano con la técnica tradicional del vidrio soplado.

¿Qué no debes perderte de hacer en este Pueblo Mágico?

Desde el sitio web de la Secretaría de Turismo mencionaron todo lo que tienes que hacer:



es la experiencia imperdible. Muchos siguen abiertos incluso el 24 y 25 de diciembre. Puedes ver cómo se sopla el vidrio, se pintan a mano las esferas y comprar piezas únicas. Recorrer el Santuario de Nuestra Señora del Carmen: su fachada barroca es uno de los íconos del pueblo. En Navidad suele haber decoraciones y un ambiente muy especial, ideal para fotos y para conocer su historia.

