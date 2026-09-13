Fiestas Patrias en México: los 5 pueblos mágicos que no puedes dejar de visitar este 15 de septiembre

Una de las fechas más importantes que tiene México durante el mes de septiembre es sin dudas las Fiestas Patrias, que se celebrará el próximo 15 y 16 en todo el país y en donde se conmemora la independencia, por lo que será un momento de celebración, con miles de festejos en todo el territorio. Además, como dos días será feriado, muchas de las familias aprovecharán para hacerse una escapada y disfrutar del aire libre,y en este caso, hacemos mención a los cinco Pueblos Mágicos que podrás visitar este 15 de septiembre.

Caminos de la Vida | Programa 13 de septiembre 2026

Las Fiestas Patrias es una de las celebraciones más importantes que tiene México, en donde durante ciertos días, se celebrará la independencia de nuestro país con hechos que han sido historia, como lo es el Grito de Dolores el 15 de septiembre y el Día de la Independencia el 16 de septiembre. Durante estos días, se realizan todo tipo de celebraciones cívicas que conmemoran esta fecha y al no haber actividades, hay familias que aprovechan para hacer algunas escapadas.

Qué son los Pueblos Mágicos

Si tienes pensado desconectarte de la rutina durante un par de días, lo mejor que puedes hacer en estas Fiestas Patrias es visitar en Pueblo Mágico. Para aquellos que no sepan, un Pueblo Mágico es una localidad de México que recibe esta denominación y un reconocimiento oficial por proteger y conservar la riqueza cultural, histórica, arquitectura y tradiciones. Por eso, te dejaremos los 5 Pueblos Mágicos que tienes que visitar.

5 Pueblos Mágicos que debes visitar en las Fiestas Patrias

Tecate, Baja California: podrás recorrer las calles de estilo colonial, descubrir el cerro Chuchumá y degustar una cheve bien fría

Tequila, Jalisco: podrás recorrer la ciudad a bordo de un vehículo con forma de barrica y adentrarse en los campos de agave azul y conocer el proceso de elaboración del tequila

Dolores Hidalgo, Guanajuato: es otro de los pueblos que podrás conocer, visitando la Parroquia Nuestra Señora de Dolores, el Museo del Vino y disfrutar de un vino

Zacatlán de las Manzanas, Puebla: es un patrimonio cultural con grandes vitromurales, miradores sobre la Barranca de los Jilgueros y degustar sidra artesanal