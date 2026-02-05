Este es el pueblito más bonito y tranquilo de Querétaro

La variedad de experiencias que México ofrece a nivel turístico no es común en cualquier país. Por ello, siempre se anima a los propios ciudadanos aztecas a lanzarse a distintos sitios. En este caso, pensando ya en el fin de semana, se anima a las personas a visitar este pueblito de Querétaro. Esto es lo que ofrece San Joaquín.

¿Qué ofrece este pueblo mágico de Querétaro?

Lo ofrecido por este pueblo mágico cuenta con la variedad de un excelente sitio turístico. Tiene sitios donde aprender sobre la historia del pasado mexicano, existe una rica experiencia con distintas cascadas y por supuesto… una gastronomía de primer nivel. Fue declarado como pueblo mágico en 2015 y esto es lo que le ofrece a las personas que quieran visitarlo cuando ellos gusten.

El viaje te llevará a este poblado situado entre las montañas. En el apartado natural te puede convencer el pensar en los pinos, los encinos, calles empedradas, cascadas y algunas grutas donde puedes introducirte y conocer historia de hace millones de años. Esta población tiene un pasado minero, el cual sigue vigente con las ruinas de la explotación que vivió la tierra hace unas temporadas.

Entre los sitios que puedes visitar en el pueblo o en zonas cercanas, están la Casa de las Artesanías, Plaza Principal y el Templo, Parque Nacional Campo Alegre, Museo Arqueológico y Minero, Mirador La Crucita, La Glorieta Piedra Redonda, Iglesia Parroquial, Cascada y Pinturas Rupestres El Durazno, Cascada Maravillas y Zona Arqueológica Ranas.

¿Cuál es la mejor época del año para visitar este pueblo de Querétaro?

Aunque nunca es mal momento para aprender y disfrutar de este pueblito hermoso y tranquilo…

La primera semana de abril se lleva a cabo el Concurso Nacional de Huapango.

El 26 de julio es la fiesta patronal.

Y la tercera semana es cuando se lleva a cabo el picnic más grande de Latinoamérica.

Sin embargo, siempre será una excelente opción ir a disfrutar de la barbacoa de borrego, la carne de puerco en salsa verde con nopales, el mole, el dulce de calabaza, el ate o el propio dulce de chilacayote.