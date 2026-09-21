3 lugares de la Riviera Maya que ni siquiera los artistas más famosos se pierden

Entre los destinos más concurridos de México, definitivamente está la Riviera Maya, que año con año recibe a miles de turistas de todo el mundo gracias a sus magníficios atractivos. Esto lo ha convertido en uno de los preferidos de famosas celebridades, quienes apuestan por este lugar para pasar viajes entrañables fusionados con experiencias únicas rodeados de vistas espectaculares y la majestuosidad de la naturaleza.

¿Cuáles son los 3 mejores destinos en la Riviera Maya? 3 lugares que son los preferidos de los famosos

Playa del Carmen . Es prácticamente imposible hablar de la Riviera Maya sin mencionar a Playa del Carmen y su zona comercial , que reúne comercios de todo tipo, restaurantes que ofrecen propuestas gastronómicas sorprendentes y discotecas para pasar toda una noche de diversión. Resulta una excelente alternativa para elegirse como punto de partida en el hospedaje gracias a la variedad de hoteles que hay, se encuentra muy cerca de todos los sitios de interés y desplazarse es relativamente fácil.

La Riviera Maya tiene parques que se fusionan con la naturaleza|Xel-Há Park

. Es prácticamente , que reúne comercios de todo tipo, restaurantes que ofrecen propuestas gastronómicas sorprendentes y discotecas para pasar toda una noche de diversión. Resulta una excelente alternativa para elegirse como punto de partida en el hospedaje gracias a la variedad de hoteles que hay, se encuentra muy cerca de todos los sitios de interés y desplazarse es relativamente fácil. Xel-Há . Además de disfrutar la playa, al ir a Quintana Roo también es obligatorio darse un tiempo para conocer las maravillas naturales que resguarda la zona . Por ejemplo, está Xel-Há, un sitio arqueológico que cuenta con un área recreativa en Xcaret y que brinda la posibilidad de conocer las ruinas de una forma única



. Además de disfrutar la playa, . Por ejemplo, Cenotes. No todo es el mar en este paradisíaco destino, también los cenotes de la Riviera Maya son uno de los imperdibles al ir de viaje al llamado "Caribe Mexicano". Estos tesoros naturales son una gran opción para los que disfrutan de estar cerca de la naturaleza y hasta hacer actividades extremas, como practicar snorkel o explorar sus imponentes interiores, siempre con las precauciones y recomendaciones de expertos.

Los cenotes de la Riviera Maya son un imperdible en las vacaciones|Secretaría de Turismo

Qué temporada es mejor para ir a la Riviera Maya

Aunque este lugar recibe un gran volumen de visitantes en los 365 días del año, lo cierto es que existen temporadas que son un poco más aptas para garantizar unas vacaciones inolvidables en la Riviera Maya. Este periodo abarca de diciembre a mayo, antes de que empiece la temporada de tormentas tropicales, huracanes y ciclones que se reportan de forma anual y cuyos pronósticos de intensidad pueden revisarse a través de los datos del Servicio Meteorológico Nacional.