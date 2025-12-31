El ritual que invita a barrer hacia afuera en Año Nuevo

Llegó el 31 de diciembre y todos nos aprestamos a despedir el 2025 y darle la bienvenida al Año Nuevo. La jornada se torna como la excusa perfecta para el encuentro familiar y con amigos, pero también para renovar energías y plantearse propósitos para el año que comienza.

En medio de estas celebraciones, existen algunas creencias y tradiciones que en muchos hogares se mantienen vigentes cada año. Barrer hacia afuera en Año Nuevo es uno de los rituales más populares a nivel internacional y que tiene diversas explicaciones.

¿Barrer hacia afuera en Año Nuevo?

Para entender en qué consiste el ritual de barrer hacia afuera en Año Nuevo se empleó la aplicación Gemini. Esta Inteligencia Artificial (IA) es una de las más utilizadas en la actualidad y sus motores de búsqueda y análisis permiten llegar a respuestas de todo lo que desconocemos.

Sobre el ritual de barrer hacia afuera en Año Nuevo, la IA indicó que “es una de las tradiciones más populares en muchos hogares, y su propósito principal es la purificación y la renovación energética”.

¿Qué significado posee este ritual de Año Nuevo?

Gemini precisó que este ritual “se trata de una ‘limpieza simbólica’ para dejar atrás todo lo negativo del año que termina y preparar el espacio para lo que vendrá”. Además, esta Inteligencia Artificial se encargó de detallar sus significados principales:

