La IA explica por qué se está convirtiendo en tendencia el uso de chupetes para adultos
El uso de chupetes por parte de adultos parece estar convirtiéndose en una tendencia. La IA explica a qué se debe esta situación.
La vida de las personas es tan compleja que se han requerido de diversas ciencias para explicar ciertos procesos por los cuales atravesamos. Cuando la salud se encuentra en aprietos es cuando se despiertan nuestras alarmas e inmediatamente recurrimos a algo para solucionarlo.
En el caso de la ansiedad, es un sentimiento que ha ido en aumento en distintas partes del mundo y que posee diferentes causas cuando se aborda su explicación. Sin embargo, en la actualidad sorprende que muchas personas estén convirtiendo al uso del chupete en un método para calmarla, y es algo que ya se observa como una tendencia.
¿Qué es la ansiedad?
Desde la Biblioteca Nacional de Medicina, de Estados Unidos, explican que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Este puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Además, precisan que puede ser una reacción normal al estrés.
Los expertos remarcan que los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son la terapia de conversación, los medicamentos o ambos. Sin embargo, existe una tendencia que “ha ganado fuerza en redes sociales durante el 2024 y lo que va de 2025, y no es solo una ‘curiosidad’ estética”, remarca Gemini al referirse al chupete para adultos.
¿Por qué es tendencia el uso de chupetes para adultos?
De acuerdo con Gemini, el chupete para adultos “se ha convertido en un fenómeno global —especialmente en países como China, Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos— debido a una mezcla de factores psicológicos, culturales y de salud mental”.
En este punto, esta Inteligencia Artificial detalla las razones principales por las que los adultos están recurriendo a los chupetes:
- Alivio del estrés y la ansiedad: En un mundo con niveles de burnout laboral y ansiedad clínica al alza, muchas personas buscan herramientas de "autoregulación sensorial". El acto rítmico de succionar activa el sistema nervioso parasimpático, lo que genera una sensación inmediata de calma. Es similar a por qué algunos adultos se muerden las uñas, mastican chicle o fuman cuando están nerviosos.
- Fenómeno de "Regresión de Edad”: Psicólogos señalan que ante presiones extremas, el cerebro humano puede buscar refugio en símbolos de la infancia. El chupete representa un retorno simbólico a una época donde no había responsabilidades y se sentía protección total. Para muchos, es una forma de "desconectarse" del peso de la adultez por unos momentos al día.
- Sustituto para dejar hábitos nocivos: Algunas personas lo utilizan como una herramienta pragmática (aunque no siempre recomendada por médicos) para dejar de fumar, evitar el bruxismo y controlar la alimentación por ansiedad.
- Viralidad y estética: La tendencia explotó en plataformas como TikTok y Douyin (la versión china de TikTok). Celebridades y creadores de contenido han mostrado chupetes personalizados (con cristales, colores pastel o diseños "aesthetic"), convirtiéndolos en un accesorio de moda o de estilo de vida indoor.
Además, la IA remarca que “lo que antes era un tabú o algo limitado a subculturas específicas, ahora se presenta como un ‘hack’ de salud mental frente a millones de seguidores”.