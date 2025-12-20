Esta es la tendencia fisherman aesthetic que se impondrá en 2026, según la IA

La cercanía del 2026 no solo trae consigo la esperanza de tener energías renovadas y de que el universo nos sorprenda gratamente. El cambio de año siempre ofrece mutaciones en el ámbito de la moda por lo que algunas tendencias ya han comenzado a presentarse en sociedad.

De cara al año que se avecina, muchas personas están buscando la manera en la que estar a la moda. Es por eso que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) está permitiendo descubrir las tendencias que se impondrán y una de ellas es la conocida como fisherman aesthetic.

¿Qué es la tendencia fisherman aesthetic?

En esta oportunidad, se utilizó la aplicación Gemini para poder entender en qué consiste esta tendencia. La IA respondió que “la tendencia Fisherman Aesthetic es también conocida como Fisherman-core o estética de pescador”.

Gemini precisó que “es un estilo de moda y estilo de vida que se inspira en la indumentaria tradicional de los pescadores del Atlántico Norte, especialmente de zonas como Irlanda, Escandinavia y Nueva Inglaterra”.

¿En qué consiste la tendencia fisherman aesthetic?

La tendencia fisherman aesthetic “consiste en priorizar la funcionalidad, la durabilidad y la comodidad, utilizando materiales naturales que evocan una vida sencilla y rústica junto al mar”, remarcó Gemini.

Esta Inteligencia Artificial ofreció en detalle cuáles son los elementos clave que definen esta tendencia:



Prendas clave: El objetivo es lucir como si estuvieras listo para subir a un barco antiguo, pero con un toque moderno y pulcro.

Jersey de Ochos (Aran Sweater): Es la pieza estrella. Son suéteres de lana gruesa con tejidos en relieve (ochos o trenzas). Originalmente, cada diseño de tejido tenía un significado para las familias de pescadores.

Gorros "Beanie" Cortos: Se usan doblados por encima de las orejas (estilo Jacques Cousteau). Suelen ser de lana y en colores vibrantes como naranja o amarillo, o clásicos como el marino.

Chubasqueros Amarillos: El clásico impermeable de vinilo o lona encerada es un ícono de esta estética.

Pantalones de Pana o Denim Grueso: Cortes rectos o anchos, pensados para el movimiento y la resistencia.

Calzado Robusto: Botas de lluvia, botas de cuero tipo workwear o mocasines náuticos.

En cuanto a la paleta de colores, Gemini indicó que se aleja de los colores neón o artificiales, centrándose en tonos que podrías encontrar en un puerto pesquero como el azul marino, el blanco crudo, el amarillo mostaza y naranja, el verde bosque y el gris piedra.

Sobre los materiales y texturas, la IA expresó que la tendencia se aleja de los materiales sintéticos de la fast fashion y se acerca a la lana virgen, el algodón pesado y lino, además de la lona encerada.