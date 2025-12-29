Los peinados más fáciles para lucir en Año Nuevo

Ya pasó Navidad y la próxima celebración es el Año Nuevo. Diciembre es uno de los meses más especiales de cada año en donde el encuentro con la familia y los amigos se convierte en prácticamente una rutina decembrina por lo que lucir bien se torna necesario.

Receta fácil y sencilla: Lomo de cerdo relleno, ingredientes y cómo hacer paso a paso

Ahora, con el 2026 cada vez más cerca, nuestra apariencia no solo pasará por saber elegir el outfit que vamos a utilizar sino que el peinado también tiene su importancia. Ir al salón de belleza puede ser un golpe a nuestra economía o tal vez no dispongamos del tiempo necesario para visitarlo.

¿Peinados fáciles para Año Nuevo?

No todo lo bello necesita ser sofisticado o difícil de conseguir. Para este Año Nuevo existen varias alternativas que permitirán lucir un peinado elegante o ajustado a nuestra personalidad y outfit, sin necesidad de invertirle mucho tiempo ni dinero.

Una de las opciones más básicas pero igualmente elegantes es la raya al medio con acabado pulido. Este peinado se logra con solo marcar bien la raya en medio de la cabeza y alisando el cabello para que luzca radiante, dejando en claro que se trata de un estilo minimalista que siempre queda bien.

Más opciones para lucirse en Año nuevo

El chongo bajo relajado también se presenta como una alternativa ideal para Año Nuevo. Con solo recoger el cabello y formar un chongo bajo, con la opción de dejar el resto de pelo un poco despeinado, le estaremos otorgando a nuestra cabeza un estilo elegante y que despeja el rostro para resaltar nuestros rasgos.

La tercera opción en cuanto a peinados para Año Nuevo es el cabello suelto con ondas suaves que ofrece un estilo descontracturado pero a la vez muy bello para combinar con diferentes outfits. Finalmente, la coleta baja con raya marcada podría ser el peinado que mejor te beneficie en esta celebración ya que es fácil de hacer y permite lucir sofisticada y limpia.

Algunos accesorios o brillos pueden combinarse a la perfección con las opciones descritas por lo que el peinado ideal para este Año Nuevo no requiere necesariamente la visita al salón de belleza.