La razón por la que se dejan zapatos para recibir a los Reyes Magos, según la IA

Se acerca una fecha llena de magia y esperada por muchos, sobre todo los más chicos, y es el 6 de enero, el día que llegan los Reyes Magos con obsequios para cada uno. Pero para que eso suceda, es importante dejar los zapatos preparados la noche del 5 de enero.

Se trata de una especie de “ofrenda” que se les hace a los Reyes Magos en gratitud por el regalo recibido. Esta acción, mezcla una tradición con algunas leyendas religiosas que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo.

¿Por qué dejar zapatos para recibir a los Reyes Magos?

Sobre la tradición de dejar zapatos para recibir a los Reyes Magos se le ha consultado a la Inteligencia Artificial (IA) y esta tecnología ha remarcado que no solo sirve para identificar a quién pertenece cada regalo.

“Al haber varios niños en una casa (o incluso adultos), los Reyes Magos utilizan el calzado para saber dónde dejar el juguete o detalle correspondiente a cada persona, según su tamaño y ubicación”, remarca Gemini, aplicación de IA creada por Google.

¿Qué leyenda hay sobre dejar zapatos a los Reyes Magos?

Gemini afirma que existe una leyenda popular que relata que la tradición de dejar zapatos para recibir a los Reyes Magos tiene origen en una historia que dice lo siguiente:

“Dos niños, amigos del niño Jesús, estaban apenados al verlo siempre descalzo debido a la pobreza de su familia. Por eso decidieron regalarle sus propios zapatos, pero antes los lavaron y los dejaron secar en el balcón (o la ventana)”, precisa la IA.

Al día siguiente, continúa el relato, los zapatos aparecieron llenos de dulces y regalos como recompensa por su buen corazón y generosidad. En ese marco, la llegada de los Reyes Magos está cargada de magia y simbolismo, la fe y la humildad se unen en un acto de amor. Por eso, tradicionalmente, los zapatos no se dejan solos.

La Inteligencia Artificial afirma que los zapatos se suelen acompañar de agua, pasto o pan para los camellos y quizás algo de comida para los Reyes Magos, que al llegar a cada hogar, pueden identificar los zapatos de cada uno de los integrantes de la familia y allí dejar sus respectivos regalos.