¿Cómo desactivar Meta IA de WhatsApp? 5 razones para hacerlo

Meta IA de WhatsApp es un sistema de Inteligencia Artificial que permite resolver dudas y crear imágenes a partir de descripciones en la app. Si bien muchos usuarios celebran su funcionalidad, a otros más no les gustó y prefieren desactivarlo. A continuación, te explicamos cómo minimizar su presencia y cinco razones para reconsiderar su uso.

¿Cuál es el proceso para desactivar Meta IA de WhatsApp?

Aunque no es posible eliminar el asistente de Inteligencia Artificial por completo, puedes ocultarlo siguiendo estos pasos:



Abre la conversación con Meta IA en WhatsApp. Haz clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Selecciona “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirma que deseas eliminar la conversación. Para ocultarlo permanentemente, silencia el chat y archívalo para que no vuelva a aparecer en tu lista de contactos.

¿Por qué motivos desactivar Meta IA de WhatsApp?

Aunque los asistentes que trabajan con Inteligencia Artificial son un invento que promete facilitar la vida digital a los seres humanos y la utilización de diferentes plataformas, en el caso particular de Meta IA de WhatsApp, la reacción de varios usuarios no es tan favorable. Si te identificas con este grupo de personas, probablemente no te convence su presencia en la red social de mensajería instantánea por alguno de estos motivos:



La Meta IA de WhatsApp consume mucha energía. Tan solo generar una imagen con IA puede usar tanta electricidad como cargar un smartphone, lo que afecta al medio ambiente.

Meta IA de WhatsApp puede proporcionar datos erróneos o inventados, lo que resulta peligroso si se trata de temas sensibles como la salud.

Añade una fuente más de distracción a la ya saturada vida digital, quitando tiempo valioso a tareas importantes.

Aunque parece una herramienta creativa, sus respuestas y creaciones suelen ser repetitivas, limitando la originalidad.

Con la información simplificada y al alcance, los usuarios pueden perder la curiosidad por investigar y aprender de manera profunda.

