Muere Cecilia Giménez a los 94 años de edad, pintora que restauró la obra “Ecce Homo”

Lamentablemente, este lunes 29 de diciembre de 2025, se dio a conocer que a los 94 años de edad, Cecilia Giménez Zueco, perdió la vida. Recordemos que esta mujer era una pintora que hace un tiempo causó gran revuelo.

Fue en el 2012, cuando protagonizó una de las anécdotas culturales más importantes del momento, al intentar restaurar el fresco “Ecce Homo” el cual se encuentra en el Santuario de la Misericordia de Borja.

Y ahora, fue el propio Santuario de la Misericordia , quien por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió la noticia del fallecimiento de la pintora aficionada, quien vivía en el asilo para mayores relacionado con la misma situación.

Cabe mencionar que, durante sus últimos años presentó algunos problemas de salud, ya que la demencia senil poco a poco fue mermando su condición.

¿Quién fue Cecilia Giménez?

Cecilia Giménez, nació en Borja el 23 de enero de 1931, era una mujer muy creyente y hasta cierto punto cercana al santuario. Sin embargo, el momento que la hizo famosa a nivel mundial fue en agosto de 2012, cuando ya tenía más de 80 años, tomó la decisión de frenar el deterioro del fresco del siglo XX, pintado por Elías García Martínez, todo esto con la finalidad de reparar los daños causados por la humedad.

Este hecho provocó un meme a nivel internacional, el mismo que provocó burlas. Con el paso del tiempo, muchos turistas acudieron a Borja por la curiosidad de ver la obra, situación que ayudó a la economía local, siendo el santuario un punto de peregrinación laica.

Acabamos de enterarnos de la muerte de Cecilia Giménez, la "restauradora" del Ecce Homo de Borja.



La aragonesa ha fallecido a los 94 años en la residencia de la localidad donde vivía.

Tras un fatal error cometido al restaurar una antigua obra de arte, puso en el mapa a Borja.… pic.twitter.com/Gv7O0R1s0h — HISTORIA (@redhistoria) December 29, 2025

Finalmente, Eduardo Arilla, alcalde de Borja, aseguró que la pintora: “Deja un gran legado… puso al pueblo en el mapa turístico mundial. Era una mujer muy querida"

Por su parte, la Fundación Ecce Homo, también la despidió con emotivas palabras en redes sociales: "Cecilia es una estrella más en el cielo. Hablar de Cecilia es hablar de una madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo de generosidad".

