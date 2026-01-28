Los objetos que debes eliminar de tu casa antes de que termine enero, según el Feng Shui

Comienza la cuenta regresiva para el término del primer mes del año, mismo que, a diferencia de lo ocurrido en años pasados, se pasó “volando” de acuerdo con algunas personas. Ante este hecho, ¿sabías que expertos en Feng Shui recomiendan eliminar algunos productos del hogar antes de que termine enero ?

Enero simboliza el comienzo de un nuevo ciclo para muchas personas, por lo que, quienes siguen las tendencias del Feng Shui, consideran este mes uno perfecto para deshacerse de cosas que ya no forman parte de la calidez del hogar. ¿Cuáles son las cosas que tienes que eliminar antes de que termine este mes?

¿Qué cosas debes eliminar de casa antes de que termine enero, según el Feng Shui?

El orden del espacio físico influye en demasía para la energía vital de cada persona en un lugar particular, de acuerdo con lo establecido por el Feng Shui. Ante esta panorámica, existen objetos que, de cierta forma, detienen o bloquean el flujo de movimiento, lo cual tiende a lastimar el orden y el bienestar de quienes habitan el hogar.

Te puede interesar: Estos son los mejores rituales para atraer el dinero

#FengShuiTips #FengShuiHome #FengShuiDecor #FengShuiLiving #FengShuiLifestyle #GoodEnergy #BalanceAndHarmony #positivevibes ♬ sonido original - transformafengshui @transformafengshui 🏠Deja de acumular objetos viejos en tu casa o atraerás malas energías Haz esto para que no suceda Cuando hay mucho cúmulo de objetos, la energía no fluye de manera correcta 🤦🏻‍♀️ Esto hace que se convierta en energía negativa Y esto nos produce estrés, agotamiento y hasta discusiones😞 ❌Por eso tenemos que deshacernos de todo aquello que ya no sirve y objetos rotos Para hacer que la energía fluya correctamente✨️ #FengShui

Por tal motivo, es preciso “resetear” tu hogar a través de la eliminación de objetos que sobrecarguen este espacio o que sean innecesarios, tales como lo pueden ser las cosas rotas o que están en mal estado. Ejemplos como ello son los electrodomésticos que ya no funcionan, los muebles que están dañados o adornos que ya no van acorde a la temporada actual.

El Feng Shui menciona que mantener estos productos en tu hogar causa la sensación de estancamiento, lo cual, a su vez, dificulta la renovación. Por tal motivo, también es fundamental analizar el tipo de ropa que tienes en tu hogar, pues aquellas prendas que tienes guardada por años también deben desaparecer.

¿La eliminación de papeles también es obligatoria?

Expertos en la materia consideran que eliminar los papeles acumulados también es necesario antes de que termine el mes de enero. Ejemplo de ello son las facturas viejas, así como las revistas del pasado, los documentos que ya no utilizas o, bien, los apuntes sin utilidad que hiciste en tu etapa como estudiante.