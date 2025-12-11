Pagan 150,000 por esta moneda conmemorativa de 20 pesos

En México hay muchos aficionados a la numismática, quienes están en constante búsqueda de las monedas mexicanas que ya no están disponibles, ejemplares que en la actualidad ya son imposibles de encontrar. En la actualidad, existe una moneda conmemorativa de 20 pesos, por la cual pueden pagar 150 mil pesos.

Un ejemplar que es muy valioso entre los coleccionistas; para que sepas más al respecto, te detallaremos cuáles son sus características y te mostraremos cuáles son los aspectos que la hacen más cara en el mercado.

¿Cómo es la moneda conmemorativa?

Al buscar en Mercado Libre, pudimos observar que la moneda conmemorativa de 20 pesos puedes venderla desde los 150 mil pesos; sin embargo, debido a la rareza del ejemplar, es posible encontrarla con precios que llegan hasta los 7 millones de pesos.

Se trata de una edición conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México, que por un lado tiene el característico escudo nacional y del otro lado tiene el rostro de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. Además de tener plasmados los años 1821 y 2021, así lo menciona el portal de Numista.

En la actualidad, es posible observar que ya no se encuentra en circulación, pero son algunos afortunados los que cuentan con dichos ejemplares y no tienen idea del precio que tienen en el mercado, monto enorme debido a la rareza del ejemplar y la dificultad de encontrarla.

¿Cómo saber si una moneda es valiosa?

Así como podemos encontrar la moneda conmemorativa de 20 pesos con precios superiores a los 150 mil pesos, es posible encontrar otros ejemplares que valen menos de 100 pesos. Es importante aclarar que su valor en el mercado se va a determinar por las cualidades del ejemplar, específicamente en los siguientes aspectos, según Filatelia Monge:

La rareza del ejemplar.

El estado de conservación que presenta indica si estuvo en circulación.

Si presenta metales preciosos.

Cuando la moneda tiene trasfondo histórico.

Igualmente, siempre se recomienda acudir con valuadores profesionales, ya que ellos te pueden dar un panorama más especializado sobre el estado de la moneda que deseas vender. Dinos, ¿tienes el ejemplar entre tus cosas?