7 diseños de uñas color lavanda que son tendencia esta primavera 2026; son elegantes, femeninas y reflejan serenidad

El color lavanda es uno de los más hermosos para esta primavera 2026, ya que refleja elegancia, serenidad y paz. Es por eso que los diseños de uñas en este tono harán que te veas sofisticada, además de que psicológicamente el color lavanda reduce el estrés. Checa estos diseños de uñas que se te verán increíbles ya sean cortas o largas.

Diseños de uñas color lavanda; reflejan calma y elegancia

Uñas acuarela lavanda: Este estilo de uñas es para aquellas mujeres que les gusta la creatividad. Se trata de una combinación de tonos morados en la que el color lavanda es el protagonista, este diseño es perfecto gracias al corte almendra, pues hace que las manos se vean delicadas.

Uñas fantasía lavanda: Las uñas cortas son hermosas en tono lavanda con toque fantasía, ya que hace que a contraluz el diseño refleje tonalidades color azul y verde. Este tipo de uñas van combinan con cualquier outfit y te sumará elegancia.

Uñas blush lavanda: Inspírate con este diseño de uñas en corte almendra, son perfectas para el día a día hasta eventos importantes. Elige tu base nude favorita y la punta en tono lavanda con difuminado hacía abajo. Puedes acompañar el diseño con toques dorados.

Uñas coffin color lavanda: Si lo tuyo son los diseños de uñas más sofisticados esta es la opción perfecta. El corte tipo coffin es hermoso y reluciente en conjunto con el color lavanda y los toques a mando alzada de estrellas o lunas hará un contraste perfecto.

Uñas con naturaleza: Si eres amante de la naturaleza este diseño de uñas es el ideal. La base es tono nude y el color lavanda va difuminado acompañado de un diseño a mano alzada de la planta. Puedes elegir llevar un par de uñas de un tono verde pistache.

Uñas sirena: ¡La máxima tendencia del 2026! Las uñas estilo sirena son perfectas para esta primavera y el color lavanda con glitter hace que se vean llamativas y creativas. Opta por llevar un par de uñas en punta francesa para que el diseño no se vea demasiado cargado.

|Crédito: Pinterest

Uñas tornasol: El estilo tornasol en las uñas color lavanda es totalmente hermoso y te sugerimos llevarlo en un corte almendra o redondo para lograr que el diseño luzca femenino y estilizado.