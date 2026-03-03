No los tires: 3 formas de reciclar y reutilizar peines en desuso

Es verdad que el planeta Tierra necesita de nuestra protección luego de tantos años de contaminación y maltratos hacia la naturaleza. Poco a poco la sociedad ha ido tomando conciencia ambiental y las acciones positivas se van multiplicando.

Es en este marco que el reciclaje ha tomado tanta importancia y ha dado lugar a que muchas personas lo elijan como parte de sus hobbies. Reutilizar ciertos objetos ayuda a calmar la ansiedad en muchas personas, pero también les permite dejar volar su imaginación y, con creatividad, otorgarles a esos elementos una nueva utilidad.

Plásticos contra la naturaleza

Entre los principales contaminantes que la Tierra tiene aparecen los plásticos que, de acuerdo a lo investigado por la Inteligencia Artificial (IA), comienzan un proceso de degradación extremadamente lento y en lugar de descomponerse biológicamente como la materia orgánica, se fragmenta físicamente.

“Debido a la exposición a la radiación UV del sol y al desgaste mecánico, el material se rompe en piezas cada vez más pequeñas conocidas como microplásticos”, añade la aplicación Gemini. Esta tecnología advierte que “estas partículas no desaparecen; se filtran en las capas profundas del suelo, alterando su porosidad y estructura física, lo que dificulta la retención de agua y el crecimiento de las raíces de las plantas”. A todo eso se suman las sustancias químicas tóxicas que liberan y que pueden contaminar a toda la cadena alimenticia.

¿Cómo reciclar peines viejos?

Ejemplos de productos de plástico que terminan en la basura abundan en la actualidad pero, como se mencionó anteriormente, algunas personas han aprendido a reciclar y darles un nuevo uso. Es en este punto que Gemini pone el foco sobre los peines en desuso o que se rompieron y, por lo general, pasan a formar parte de algún basural.

“Antes de tirar ese peine viejo al basurero, considera que el plástico rígido del que suelen estar hechos tarda siglos en degradarse”, recuerda la Inteligencia Artificial desarrollada por Google. Y ante esto, comparte tres formas ingeniosas de darles una segunda vida:

Herramienta de texturizado para arte o repostería: Si te gusta la pintura acrílica o incluso la decoración de pasteles, un peine viejo es tu mejor aliado.



En el lienzo: Arrastra el peine sobre pintura fresca para crear patrones de líneas paralelas, texturas de madera o efectos de césped.

En la cocina: Si el peine es de plástico y lo desinfectas perfectamente, puedes usarlo para crear surcos decorativos en el glaseado de una tarta (el famoso efecto "rayado" profesional).

Guía de seguridad para clavos y carpintería: ¿Alguna vez te has golpeado un dedo intentando sujetar un clavo pequeño?



Coloca el clavo entre las cerdas del peine para mantenerlo firme y vertical.

Sujeta el mango del peine mientras martilleas. Esto mantiene tu mano a una distancia segura del impacto y asegura que el clavo entre derecho.

Limpiador de cepillos y fibras: Un peine de dientes finos es la herramienta perfecta para "peinar" otros objetos:

