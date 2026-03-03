Uñas “efecto vidrio": los 9 diseños en tendencia

En este 2026, las texturas palpables han desplazado definitivamente a los diseños planos que dominaron años anteriores. Lo que comenzó como un fenómeno exclusivo en los salones de alta gama de Seúl, de la mano de artistas visionarias como Minseo Kang, ya ha hecho su debut oficial en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York.

Este estilo no busca solo color, sino dimensión; utiliza líneas verticales elevadas para crear una estructura que atrapa la luz de una manera casi arquitectónica, transformando las manos en verdaderas piezas de exposición.

¿Cómo crear la técnica de “vidrio” en tus uñas?

Lograr este acabado es más sencillo de lo que parece a simple vista, pero requiere de una precisión quirúrgica. Las expertas coreanas sugieren tres métodos principales que están marcando la pauta en la industria global:

El efecto "ojo de gato": Se utiliza un esmalte magnético como base para dar una profundidad galáctica. Luego, se aplica un top coat mate para eliminar el brillo superficial y, sobre este, se dibujan líneas finas con un gel transparente brillante de alta densidad para crear el relieve acanalado que imita el cristal tallado.

El peine arquitectónico: En Corea, los artistas utilizan pinceles planos especiales que parecen peines de dientes anchos. Esto permite "tallar" las crestas de gel de una sola pasada, asegurando una simetría perfecta en todas las uñas.

Gel araña (spider gel): Para quienes buscan líneas perfectamente rectas y elevadas, el gel elástico permite estirar el producto sobre la uña como si fuera un hilo de seda, garantizando un relieve nítido y firme que no se expande antes de entrar a la lámpara LED.

9 diseños para inspirar tu próxima cita al salón

Si buscas renovar tu estilo, estos son los 9 modelos que están definiendo la vanguardia:



Plata cromado: El favorito indiscutible de las pasarelas para un look futurista y metálico.

Bronce envejecido: Ideal para quienes buscan evocar la elegancia del metal antiguo y rústico.

Gris oscuro mate: La máxima expresión de la sofisticación con relieve brillante en contraste.

Champán: La versión más fiel a las copas de cristal clásicas; delicada y lujosa.

Azul hielo: El tono perfecto para un look cristalino que recuerda a las estructuras árticas.

Verde esmeralda: Aporta una profundidad visual increíble en cada línea de relieve.

Marrón chocolate: Una base sólida y cálida que resalta el relieve con un aire aterciopelado.

Brillo ámbar: Donde el efecto "ojo de gato" alcanza su máxima expresión de calidez.

Arcoíris holográfico: La interpretación más atrevida y moderna para quienes no temen destacar.