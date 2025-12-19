Pistas de hielo gratis: dónde están las más bonitas, perfectas para ir en pareja esta Navidad.

Se acerca la Navidad, y si sueñas con recrear esas películas románticas de la temporada, nada mejor que una salida que incluya pistas de hielo, donde puedas disfrutar con tu pareja de un plan bello y creativo. En Guadalajara, además, existen espacios donde este paseo puede realizarse de manera gratuita, permitiéndote vivir momentos mágicos sin preocuparte por gastar y sumergiéndote en la atmósfera festiva de la ciudad.

¿Dónde están las pistas de hielo gratis en Guadalajara?

La pista de hielo está frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, se inauguró el 15 de diciembre de 2025, junto con la esperada rueda de la fortuna. Desde entonces ha recibido visitantes todos los días, en horario de 9:30 a 21:30, y estará disponible hasta el 7 de enero de 2026, ofreciendo una opción perfecta para disfrutar de la temporada navideña con familia y amigos.

Las pistas de hielo en Guadalajara: una actividad perfecta para Navidad tanto para parejas como para familias.|Fuente: Gobierno de Jalisco.

En Zapopan, la pista de hielo de Plaza de las Américas abrió sus puertas el 17 de diciembre de 2025. La inauguración incluyó la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil y un espectáculo de danza polinesia. Desde entonces funciona de 9:30 a 21:30 y permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2026, brindando una alternativa gratuita y divertida para disfrutar de la magia de las fiestas.

¿Quiénes pueden ingresar a las pistas hielo en Guadalajara?

Las pistas de patinaje en Guadalajara y Zapopan ofrecen diversión para toda la familia, pero cuentan con ciertas normas de seguridad. El acceso está permitido para adultos y niños mayores de cinco años, siempre acompañados por una persona adulta. Esto asegura que la experiencia sea segura y disfrutable, mientras el personal proporciona los patines y accesorios necesarios para cada visitante.

Según la información oficial, para los más pequeños, se disponen de apoyos que facilitan el aprendizaje y permiten que se diviertan con confianza. De esta manera, los niños pueden patinar de forma segura mientras los adultos los supervisan. La actividad se convierte en una opción atractiva y organizada para quienes buscan recreación durante la temporada navideña sin preocupaciones por la seguridad.

Además de patinar, los visitantes pueden disfrutar de El Festival Ilusionante, que se realiza durante diciembre y principios de enero. Este evento gratuito ofrece una experiencia completa con iluminación y decoración navideña en las calles, presentaciones de ballet, teatro y conciertos, así como juegos mecánicos como carrusel y rueda de la fortuna. La pista de hielo se integra como una de las principales atracciones, sumando magia y diversión para todas las edades.