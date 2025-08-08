Portal 8 8: Significado y cómo manifestar para recibir abundancia, amor y prosperidad

El poder de manifestar es muy grande y cada año, el 8 de agosto es una fecha muy especial, ya que es un día donde podrás atraer la energía buena a tu vida. Aquí te contamos todo acerca de este poderoso portal y te decimos cómo puedes aprovecharlo al máximo con varios rituales.

¿Qué significa el Portal 8 8?

El Portal 8 8, también conocido como el Portal del León, es la alineación energética más poderosa del año, la cual esta marcada por el calendario de la astrología y espirítualidad, debido a que nos permite conectar con nuestra esencia más virtuosa, nuestro yo y con las fuerzas de manifestación más fuertes del universo.

¿Por qué se llama el Portal del León?

La alineación que existe en esta chefa es entre la energía del Sol, la estrella Sirio, el cinturón de Orión y la Tierra, por lo que se ha activa una intensa conexión de energía con el signo Leo.

Dicho signo del zodiaco es regido por el fuego, por ende, tiene una conexión con el Sol, además de ser asociado con el corazón. Esta es una oportunidad para poder conectar internamente y así mismo, manifestar los deseos trabajando para atraer la abundancia.

¿Qué rituales debes hacer el 8 de agosto para el amor?

Ritual chakra del corazón: Leo está asociado con el corazón, por lo que también es un buen momento para manifestar una vida amorosa por medio del ritual chakra del corazón. Puedes conectar con una meditación amorosa, la cual debe ser totalmente transparente y libre, pues puedes meditar de la forma que más te guste, desde hacer yoga, bailar, cantar o hacer cosas de las cuales disfrutes, como caminar al aire libre, solo mantén siempre la actitud positiva.

Ritual del corazón: Debes estar en un lugar que te llene de paz y especialmente en silencio. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda y, posteriormente, coloca un cuarzo o rosa sobre tu pecho y con los ojos cerrados imagina una esfera dorada que entra por la parte superior de tu cuerpo y que desciende por tu corazón y repite por 8 minutos la frase: “Soy digna/o de recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí”.

Rituales del portal del León 8/8 para la prosperidad

Ritual de liberar y recibir: Por medio del fuego (elemento de Leo) podrás deshacerte de todo lo que deseas liberar y a la vez atraer lo que quieres recibir. Escribe en una hoja todo aquello que dejas ir y aquello bueno que anhelas. Posteriormente, enciende una vela dorada o naranja quema lo que ya no te sirve o deshechas.

Baño de limpieza energética: Prepara una infusión de pétalos de girasol, hojas de laurel y agrega una cucharada de miel. Después de tu baño normal, vierte la infusión como de la cabeza a los pies y visualízate dejando ir todo aquello que te bloquea.

Rutina serena: Planea un día “sin planes”, pasa una mañana día tranquilo y sereno, donde todo el día visualices todo lo que quieres como si ya fuera una realidad. Reflexiona sobre lo que tienes acompañado de mente y afirmaciones positivas.

