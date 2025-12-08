¿Quién es Mercedes Roa, la influencer mexicana que fue agredida en Francia?

Este lunes se reportó que la popular creadora de contenido, Mercedes Roa habría sido víctima de un ataque en Marsella, Francia tras un evento de “leyendas del fútbol”, donde habrían participado algunos de los mejores jugadores de toda la historia como Zinedine Zidane, conmocionando al mundo entero.

La joven de 25 años es una de las figuras de las redes más querida no solo en México, pues su popularidad es tanta que ha logrado hacerse de una gran base de fanáticos en toda América Latina y Europa, sobre todo en España, Inglaterra y Francia, país donde se encontró tras haber sido vista en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA celebrado en Washington.

¿Quién es Mercedes Roa?

En los últimos años Mercedes ha ganado una gran popularidad dentro de las redes, pues es considerada como una de las creadoras de contenido del mundo del fútbol más destacadas, donde incluso se le ha visto en eventos exclusivos y cada vez más posicionada dentro del fútbol mundial.

Roa ganó gran popularidad en el internet tras hacerse viral con su “estilo callejero” pues su contenido se enfocaba más en hacer trucos dominando el balón o demás técnicas complicadas, donde se podía ver recibiendo centros, jugando mano a mano o por sus maneras ingeniosas de anotar el balón.

Suele colaborar con más creadores de contenido de todo el mundo, figuras del fútbol; o dar consejos a sus seguidores, siendo que en Instagram cuenta con más de 2.3 millones y en TikTok cuenta con más de 11.9, dejando en claro su impacto mediático dentro del balompié en la actualidad.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

De acuerdo con los primeros reportes, la influencer se encontraba en Marsella, en un juego de Leyendas junto con Zidane, Dimitri Payet o Frank Ribery y tras este, cerca de las 6 de la mañana de este lunes, se encontraba con al menos un par de amigos influencers y otros dos futbolistas.

Primeros reportes señalan que uno de sus acompañantes se habría acercado a un grupo de personas cerca a pedir "fuego" para poder fumar y estos lo habrían agredido, se habla de que una primera acompañante actuó e intentó calmar los ánimos pero que de igual modo habría sido agredida, por lo que Roa también intervino y de igual modo habría sido atacada.

¿Cuál es el estado de salud de Mercedes Roa?

Aunque de momento no se sabe la gravedad de la agresión, uno de sus amigos conocido como Pipe ya se pronunció al respecto y en primera instancia comunicó que Mercedes se encuentra bien:

"No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro.

Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario."

