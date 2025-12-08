El “Patrón” ha tenido una de las estancias más intensas en La Granja VIP: estos son sus mejores momentos en el reality

No hay duda de que “El Patrón” se ha convertido en uno de los granjeros favoritos del público de La Granja VIP. La razón es bastante simple: cada semana protagoniza un momento que se vuelve viral. Entre regaños legendarios, peleas que hicieron temblar al público y los granjeros y escenas inesperadas, Alberto del Río ha logrado posicionarse como uno de los participantes cuya estancia ha sido tan intensa que ya es considerado de los participantes más memorables del reality.

Los momentos más épicos del “Patrón” en La Granja VIP

Aquí repasamos sus mejores momentos, esos que lo convirtieron en tendencia y que los fans siguen comentando en redes hasta el día de hoy:

1. El mejor capataz que ha tenido La Granja VIP

Durante la octava semana, “El Patrón” se fajó muy bien los pantalones y se convirtió en Capataz. Con el tiempo demostró que es uno de los mejores capataces de toda la temporada. Tan impecable fue su desempeño que el mismísimo Tío Pepe lo reconoció como tal frente al resto de participantes. En varias ocasiones ha demostrado que es un hombre con orden, disciplina y cero tolerancia a las malas actitudes.

2. La pelea con Alfredo Adame que encendió la granja

Sí, uno de los momentos más intensos dentro del reality llegó cuando Adame y El Patrón explotaron en una discusión que dejó algo nerviosos. El conflicto nació cuando Alberto del Río salió en defensa de Manola tras el incidente del maíz que cayó al piso por accidente.

3. Cuando descubrió al misterioso “ensuciador del baño”

No hay duda, pocos momentos han sido tan virales como este. “El Patrón”, harto de encontrar el baño en mal estado, lanzó una advertencia que se convirtió en meme. Su discurso sobre limpieza y educación masculina se volvió viral en minutos, ganándose aplausos y respeto por parte del público al decir lo que nadie se atrevía.

4. El día que regañó a medio mundo por no lavar los platos

Alberto del Río no se cansa de dejar en claro que la limpieza es sagrada. Así que también recordamos aquel día cuando reclamó a sus compañeros la forma en la que suele encontrar los platos: mal lavados. Y no solo eso, también aprovecho para señalar que siempre ensucian el piso con sus botas mugrosas.

5. El famoso “pedo del Patrón” que desató carcajadas

En medio de una tranquila charla frente al fuego de fogata, se escuchó un sonoro gas liberado por el luchador, y Bea no perdió la oportunidad de evidenciarlo. Kim y Teo siguieron la broma mientras lloraban de la risa.

6. Los regaños de papá que ya son marca registrada

“El Patrón” sin duda tiene ese tono clásico de papá mexicano regañón. Lo hemos visto reprender, corregir, ordenar y sermonear en múltiples ocasiones… y cada una de ellas se volvió uno de los favoritos del público.

7. También tiene su lado tierno: el abrazo a Kim

No todo en la granja es intensidad: también hay buenos corazones. “El Patrón” nos ha regalado varios de los momentos más emotivos. Cómo olvida cuando consoló a Kim, quien llegó llorando tras una noche complicada en la Gala de Nominaciones. Ese gesto le recordó a muchos que, pese a lo rudo, también tiene un lado tierno.

La lista completa de sus mejores momentos podría seguir y seguir y, seguramente, cada una sería mejor que la anterior. ¿Cuál es tu momento favorito del Patrón en La Granja VIP?

