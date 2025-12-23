Esta es la razón por la que a las personas no les gusta la Navidad

La Navidad se acerca con velocidad y, con ello, una serie de muchas emociones que se mostrarán en cada una de las personas amantes a esta festividad y, también, en aquellos que detestan celebrarla. Ante ello, no está de más conocer qué piensa la psicología respecto a quienes no disfrutan las tradiciones navideñas.

Si bien son millones de personas las que esperan con ansias la cena y los regalos de Navidad, existe un puñado de la sociedad que les disgusta, no disfruta o, simplemente, les genera tristeza esta celebración. ¿Qué dice la psicología de estos seres y por qué actúan de tal forma?

¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad, según la psicología?

De acuerdo con información de La Nación, el rechazo hacia la Navidad es mucho más común de lo que se piensa. Además, el psicólogo Víctor Amat considera que algunas personas se obligan a sí mismas a estar felices en esta época del año, lo anterior sin importar las situaciones o el contexto que tengan en su día a día.

Ante ello, el experto en psicología añade que forzar la felicidad resulta en una pérdida de autenticidad emocional, lo cual activa tensiones desde el interior que, de cierta forma, se vinculan a los duelos que no se han resuelto, así como a los vínculos familiares complicados o los resentimientos del pasado.

De igual modo, la psicóloga Marina Mammoliti menciona que estas fechas suelen conmover o revivir los duelos del pasado, por lo que ciertas personas buscan, en la medida de lo posible, evitar los rituales de Navidad con el objetivo de proteger su entorno emocional, afectado de manera más frecuente en este cierre de año.

¿La presión social impide que las personas disfruten de la Navidad?

La experta en psicología añade el importante rol de la sociedad y su presión por ejercer una felicidad radiante en Navidad , aunque esta no sea por defecto real. Por ende, se recomienda analizar la situación, conocer a detalle los sentimientos internos y, una vez con esto, evidenciar qué se desea durante estas fechas decembrinas.