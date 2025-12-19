Conoce el mejor truco para dormir por las noches

El cierre del año luce como el momento perfecto para que algunas personas, que sufren cuando llegue la noche, comiencen a pensar en nuevos tips para descansar mejor. Afortunadamente, un experto en psicología ha revelado el mejor truco para tener dulces sueños durante las últimas horas del día.

Se sabe que muchas personas comienzan su día durante las 5, 6 o 7 de la mañana, por lo que, para ellos, resulta fundamental tener un buen descanso a través de muchas horas de sueño. Ante este hecho, un experto en la rama de la psicología concedió un truco efectivo y eficaz para descansar por las noches. ¿Cuál es?

¿Cuál es el mejor truco para dormir por las noches, según la psicología?

De acuerdo con Marcos Apud, psicólogo y especialista en asuntos de longevidad, el mejor truco para dormir más horas y descansar mejor recae en cenar temprano, lo cual hará que tu energía y recuperación a la mañana siguiente sea más completa mientras tu cuerpo descansa de mejor forma durante la noche.

Te puede interesar: Guía paso a paso para preparar el mejor bacalao para la Navidad

Dicha situación, planteada en el Biohacking, ilustra que la calidad del sueño estaría directamente alineada con el horario del último alimento del día. En otras palabras, aquellas personas que cenan demasiado tarde no suelen concentrarse al momento de que su cuerpo se regenera, pues se encuentra ocupado realizando la digestión.

Por tal motivo, el experto en psicología recomienda cenar con al menos tres horas de antelación antes de ir a la cama, pues con este ajuste no solo se reduce el cansancio por las mañanas, sino también la sensación de agotamiento que se acumula a lo largo del día mientras mejora la calidad de vida y la energía en quien plantea este truco.

¿Qué es el biohacking?

Relacionado con el punto anterior, el biohacking, planteado por el experto en psicología, no es más que una metodología en donde se busca medir y mejorar la respuesta del organismo ante situaciones como la falta de claridad mental, el cansancio, enojo, estrés y poca energía, por citar solo algunos ejemplos.

