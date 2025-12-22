El pueblo mágico de Morelos que pocos conocen pero es hermoso, según la IA

Comenzaron las vacaciones de invierno y se aproxima el inicio del 2026 por lo que se trata de dos excusas positivas para organizar un viaje y decidirse a conocer lugares que nos alimenten el alma. Es por eso que entre los destinos más elegidos se encuentran los pueblos mágicos de México, cada uno con sus particularidades.

Teniendo en cuenta la cantidad de pueblo mágico que hay en el país, tomar la decisión de visitar uno de ellos puede convertirse en un verdadero reto. Sin embargo, el auge de la Inteligencia Artificial (IA) hace su ingreso triunfal al mundo de los viajeros y les ayuda a definir qué lugares visitarán.

¿Cuántos pueblos mágicos tiene Morelos?

Entre los estados de México que tienen pueblos mágicos se encuentra Morelos y en este, de acuerdo a la búsqueda realizada por la aplicación Gemini, hay cuatro. “Hasta hace poco solo tenía dos, pero en junio de 2023 se sumaron dos nuevas localidades a la lista para diversificar la oferta turística del estado”, señala la IA.

En este sentido, la aplicación creada por Google confirma que en Morelos se encuentran los pueblos mágicos:



Tepoztlán: El más famoso, conocido por su misticismo, el cerro del Tepozteco y su vibrante mercado de artesanías.

Tlayacapan: Destaca por su arquitectura colonial, su tradición de alfarería (barro) y ser la cuna del baile de los Chinelos.

Xochitepec: (Nuevo en 2023) Famoso por sus jardines, su tranquilidad y su encanto colonial cerca de Cuernavaca.

Tlaltizapán de Zapata: (Nuevo en 2023) Un lugar con mucha historia zapatista y rodeado de balnearios naturales y manantiales.

¿El pueblo mágico más hermoso de Morelos?

Más allá de nombrar cuáles son los pueblo mágico que existen en Morelos, Gemini fue consultado sobre cuál de ellos es el más hermoso. La idea era conocer el destino más conveniente para visitar y maravillar a nuestra vista.

La Inteligencia Artificial indicó que “si bien Tepoztlán y Tlayacapan son los más famosos, el "tesoro escondido" de Morelos y que muchos aún no tienen en su radar es Tlaltizapán de Zapata”. Sobre este manifestó que “es un lugar con una mística especial, no solo por su belleza natural, sino por su profunda carga histórica”. Además, Gemini contó por qué es esa joya que deberías visitar:

