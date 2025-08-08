Qué objetos que ahora son cotidianos podrían costar una fortuna en el futuro, según la IA

Resulta difícil pensar que los objetos o artefactos que utilizas hoy en día y te resultan completamente mundanos, podrían ser un pequeño tesoro en unas décadas. Pero tan solo imagínate: ¿y si el teléfono celular que usas ahora pudiera ayudarte a ganar mucho dinero en el futuro?

Le preguntamos a diferentes plataformas de IA qué objetos de la actualidad que son cotidianos podrían volverse muy valiosos algún día. Esto es lo que encontramos.

¿Cubrebocas? Objetos que hoy son cotidianos pero podrían costar una fortuna en el futuro

Los objetos que a continuación enlistaremos tienen potencial de alcanzar gran valor en el futuro. No hay una garantía de que esto vaya a ocurrir, pero sin duda nos pone a reflexionar y quizá hasta fantasear un poco con las cosas que podemos guardar.

El valor de los objetos depende de diversos factores, como rareza del artículo en cuestión, qué tan bien conservado está o si evoca algún periodo histórico o movimiento cultural específico.

1. Merch de eventos importantes

Según la IA Grok, ciertos objetos conmemorativos de eventos como los Juegos Olímpicos de 2024 tienden a ganar valor con el tiempo. No solo se refiere a eventos deportivos sino también políticos o culturales. Pins fuera de lo común, pósters y boletos de entrada a eventos, son algunos ejemplos.

2. Modelos específicos de smartphones o modelos de primera generación

Cuando un smartphone significa la introducción de una tecnología revolucionaria, como fue el primer iPhone, ese teléfono suele tener gran valor con el tiempo. Lo mismo pasa con los teléfonos que representan una tecnología “de transición”, como la introducción de cámara fotográfica hace un par de décadas.

Sucedió con aparatos electrónicos como las computadoras Apple I o las primeras consolas de videojuegos.

3. Vinilos y CDs en edición especial

Ante los nuevos hábitos de consumo, muchos vinilos o formatos físicos se hacen en menor producción y suelen ser objetos de colección. Especialmente las ediciones especiales, que actualmente son más caras o tienen menor disponibilidad, pueden ayudarte a ganar mucho dinero algún día.

Grok dice que un vinilo edición especial de un artista muy importante hoy en día, como Taylor Swift, podría costar una fortuna en 2075.

4. Consolas sin abrir

De acuerdo con la IA de Google, Gemini, una consola de videojuegos actual y en perfectas condiciones, sin abrir de su empaque, podría ser un tesoro en el futuro. Sabemos que suena como una locura comprar un aparato así para no usarlo, pero uno puede soñar con hacer una fortuna algún día, ¿no?

5. Objetos representativos de un momento histórico

Si tienes en tu poder un paquete de cubrebocas fabricados durante la pandemia de Covid-19 con un diseño especial (porque hubo una época en que no podíamos salir de casa sin ellos), ¿no crees que podría costar mucho dinero en 30 años? Lo mismo aplicaría para la primera edición de un libro que hablaba del tema, o para otros productos de higiene, por ejemplo.

No es algo exclusivo de la pandemia, pero es un ejemplo perfecto de un acontecimiento histórico específico sobre el cual próximas generaciones querrán saber.