Así es el ritual para renovar las energías en el inicio del 2026, según el Feng Shui

El 2026 se acerca y muchas personas depositan sus esperanzas en creencias como la Astrología, el Feng Shui y la Numerología, entre otras. El objetivo es que el nuevo año las encuentre con energías renovadas y que lleguen buenas noticias a sus vidas.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo

Al respecto, el Feng Shui propone con su filosofía generar los canales adecuados para que las energías positivas del universo lleguen y se queden junto a nosotros durante el año que se avecina. Un ritual se presenta como una excelente estrategia en este sentido.

¿Nuevo año y nuevas energías?

Son distintas las creencias que remarcan que el cambio de año renueva las energías en las personas, pero también proponen rituales y acciones para propiciar esa renovación. De cara al 2026, se busca energías positivas para que acompañen en ámbitos como la salud, la suerte, el amor, las finanzas y la resolución de conflictos, entre otros.

En esta oportunidad, nos centraremos en el Feng Shui, una filosofía originaria de China que lleva muchos años instruyendo a sus adeptos a realizar ciertos cambios y procedimientos para atraer las energías. La armonía es la clave para esta creencia y que las energías fluyan es parte de su meta.

Un ritual en Año Nuevo

Con el objetivo de atraer las energías positivas a nuestra vida, el Feng Shui propone renovarlas a través de un ritual. Proceder con una limpieza profunda antes de que culmine el 2025 y luego del inicio del 2026 se convierte en necesario para esta creencia.

El Feng Shui comparte los pasos que hay que seguir para poder renovar las energías de nuestro hogar y así poder tener un 2026 muy positivo:

