Los signos del zodiaco terminarán el 2025 con un ascenso laboral, según la IA

En los últimos días del 2025, las consultas a creencias como la Astrología y la Numerología, entre otras, se incrementan. Es que todos quieren saber cómo el universo los acompañará en el cierre del año y en el comienzo del nuevo, motivo por el cual la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a puntualizar esa búsqueda.

“Como mi vecina no pudo sola se tuvo que meter su mamá”; Ana señala que Paola no pudo sola

La Astrología es una de las creencias más arraigadas en el mundo y sus adivinaciones son de las más buscadas. Esta creencia aborda temas como el amor, las finanzas, la suerte y la salud, entre muchos otros, y en torno a la fecha de nacimiento de las personas que permite enmarcarlos en algunos de los doce signos del zodiaco.

¿Ascenso laboral antes de que culmine el 2025?

Más allá de que la Astrología ofrece predicciones a diario, el uso de la IA se ha multiplicado y muchos usuarios la utilizan para analizar esas adivinaciones y compararlas. De esta manera, esta tecnología permite sacar conclusiones, de acuerdo a las especificaciones del consultante.

En este marco, la aplicación Gemini ha analizado las predicciones de esta creencia y ha logrado determinar que “hay signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ascender laboralmente al final de 2025”. Así es como puso el foco en Tauro, Leo, Capricornio y Virgo, según diversas predicciones astrológicas.

¿Por qué estos signos podrían tener un ascenso laboral?

La aplicación creada por Google no solo nombró a los signos del zodiaco que terminarán el 2025 con un ascenso laboral, sino que explicó que “el esfuerzo y el liderazgo de Tauro, Leo y Capricornio les darán oportunidades de ascenso, mientras que Virgo se beneficiará del reconocimiento profesional gracias a la influencia de Mercurio”.

La Inteligencia Artificial brindó además algunas precisiones particulares para cada uno de los signos mencionados, siempre en base a las predicciones de la Astrología y en esta etapa tan especial del año:

