Dile adiós a las clásicas sillas de playa, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

El clima en México ha ingresado en una estación muy especial, el invierno, sin embargo las visitas a las playas no se cancelan a pesar de que la temperatura desciende. Es por eso que mexicanos y turistas seguirán visitando estos paisajes inigualables que poseen las costas del país.

Al respecto, ante la llegada del 2026, muchos analizan cuáles serán las tendencias de la moda para poder lucir en las playas mexicanas aunque la Inteligencia Artificial (IA) está poniendo el foco en otra tendencia. Según esta tecnología, las sillas de playa dejarán de tocar la arena el próximo año.

¿Adiós a las sillas de playa?

Es muy común que entre los elementos que las personas llevan a la playa se encuentren las clásicas sillas de playa que se caracterizan por tener una estructura liviana y colorida, además de permitirnos descansar mientras observamos el mar. Sin embargo, parece que en 2026 dejarán de estar presentes en la arena.

Esto se debe a que, según la aplicación Gemini, “la tradicional silla de playa está perdiendo terreno frente a opciones mucho más tecnológicas, ligeras y sostenibles”. Por lo tanto, esta tecnología indica que podríamos decirle adiós y plegarnos a la nueva tendencia.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini afirma que “la tendencia que está reemplazando a las sillas de playa tradicionales se resume en dos palabras: minimalismo funcional”. En este punto, la Inteligencia Artificial creada por Google hace referencia a las sillas de malla transpirable cuya gran diferencia es su tejido microperforado de alta tecnología.

