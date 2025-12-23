Así estará el tiempo en México durante la Nochebuena 2025

La preparación para la Navidad y el Año Nuevo comenzó el pasado mes de noviembre. La elección de la decoración, el menú y el outfit a utilizar se encuentra siempre en nuestras manos pero no así las condiciones meteorológicas .

Es por este motivo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se presenta como uno de los organismos más consultados durante las celebraciones decembrinas. Saber cómo estará el tiempo es fundamental, tanto para elegir la ropa a utilizar como para organizarse a la hora de movilizarse.

¿Frío en Nochebuena?

Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en México por lo que estamos en una temporada en la que la temperatura no es elevada como en el resto del año. Sin embargo, este miércoles 24 de diciembre la cena de la Nochebuena parece que estará acompañada por temperaturas muy bajas.

El comportamiento de las #Temperaturas mínimas en nuestro país puedes monitorearlo con nuestros mapas de temperaturas disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/tMtJk8hVdD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

Desde el SMN afirman que el 24 y 24 de diciembre las condiciones meteorológicas serán cambiantes y la temperatura experimentará un notable descenso. El pronóstico extendido anticipa que en Nochebuena la temperatura máxima llegaría a los 16°C y con una humedad cercana al 56 por ciento.

¿Lloverá en Nochebuena?

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional precisan que la inestabilidad se observará durante toda la jornada ya que durante el día habrá sol pero, a medida que pasen las horas, las nubes se harán presentes y darán lugar a lluvias moderadas.

Las precipitaciones se producirán en intervalos y acompañadas por ráfagas de viento de hasta 12 kilómetros por hora. El porcentaje de la probabilidad de lluvias en Nochebuena llega al 47% por lo que el SMN aconseja mantenerse atentos a los pronósticos de las próximas horas.

En torno a la jornada del 25 de diciembre, en que se celebra la Navidad, el pronóstico indica que las condiciones meteorológicas serán mejores aunque podría haber precipitaciones en horas de la madrugada. Sin embargo, durante el día se espera un día soleado y vientos provenientes del norte.