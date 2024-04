Esposa de Shocker asegura que el luchador sufre delirio de persecución y ha intentado quitarse la vida

Hace algunas horas les informamos que Jair Soria, mejor conocido en el mundo luchístico como Shocker, el “1000% Guapo”, fue detenido en el estado de Oaxaca por causar destrozos en un hotel.

¿Por qué detuvieron a Shocker? El reconocido luchador fue detenido la tarde de ayer por elementos policíacos de la entidad luego de que causara destrozos en el hotel La Soledad, ubicado muy cerca de la central de abastos de Oaxaca.

Posteriormente, Jair Soria fue trasladado a la Fiscalía de Oaxaca para responder por los daños ocasionados al inmueble antes mencionado. Aunque no hay reportes oficiales de que el luchador haya intentado suicidarse, en redes sociales circula un video donde se ve a Shocker sentado en la ventana del hotel mientras en su cuello tiene amarrada una sábana.

¿Qué hacía Shocker en Oaxaca?

Se sabe que la estrella fue contratada para una función de lucha el pasado 31 de marzo en la Arena Pepe Cisneros; sin embargo, ninguno de sus familiares tenía noticias sobre su paradero hasta que fue detenido por elementos de la Fiscalía de Oaxaca.

¿Sufre delirio de persecución?

Después de su detención, la esposa de José Jair Soria confirmó que el luchador sufre de delirio de persecución y en ocasiones ha intentado quitarse la vida, producto de su adicción a las drogas.

“Me dijo, ‘lo que pasa es que me están molestando, no me gusta que me molesten’, yo le pregunté ‘¿qué paso?’ y me dijo ‘me tuve que defender’”, dijo la esposa del “1000% Guapo” en charla con Récord.

“Ya tiene un rato consumiendo, tiene delirios auditivos y delirios visuales, entonces él piensa que todo mundo lo persigue, que todo el mundo lo ataca, que le quiere hacer daño y no es así. Entonces llega un momento en el que él se siente observado por la gente, que todo el mundo lo persigue y es cuando se pone mal”, agregó Gisela, esposa del luchador.

¿Ha intentado quitarse la vida?

De igual forma, la esposa de Shocker aseveró que en más de una ocasión ha intentado quitarse la vida. “Muchas veces me ha dicho que quiere quitarse la vida, como él siente que lo persiguen, que lo atacan, él dice ‘me quiero matar’”, añadió y reveló que nunca ha intentado hacerlo frente a ella.

“Yo pienso que (Shocker) necesita una clínica, en donde lo valoren y sepan qué tipo de ayuda necesita, a lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra, una plática ya no le funcionó, ya estuvo seis meses en un anexo y no es la primera vez. Ha estado varias veces, tanto en anexos buenos, más o menos, pero no pasa nada, simple y sencillamente él no quiere (tratarse)”, recalcó.

¿Dónde está Shocker?

Hasta el momento se desconoce la situación legal del “1000% Guapo”, así como si ya pagó los daños ocasionados al inmueble.