Destapan que Shocker se intentó quitar la vida: “Se quería colgar”.

Shocker, el ‘Luchador 1000% Guapo’, fue detenido hace unos días en el estado de Chiapas después de ser captado parando vehículos y golpeándolos a manotazos. Arriesgando su propia vida y la de los automovilistas.

¡La Lucha Extrema! Estos luchadores ponen su cuerpo y sentidos al límite para practicar este deporte.

El luchador profesional que se presentaría en la Arena del Deportivo Roma para pelear en la lucha estelar ante Máximo y La Máscara fue llevado a la cárcel municipal La Popular, donde también ocasionó algunos desmanes.

El domingo pasado comenzaron a circular algunas imágenes del esteta completamente desnudo y trepando las rejas, en otra imagen aparece con el rostro bañado en sangre, lo cual desató la preocupación de los fanáticos del pancracio y del luchador.

Shocker salió de la cárcel gracias a que su multa fue pagada; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez hizo algunas precisiones sobre la detención de Jair Soria, nombre real del luchador que es hijo del famoso ‘Pato’ Soria.

El informe señala que, la noche del pasado sábado el luchador agredió a automovilistas y golpeó a diversas unidades, además de que se encontraba en estado de ebriedad y bajo los influjos de enervantes. Ante ello, las autoridades procedieron a su aseguramiento y después fue puesto a disposición y recluido en el Centro de Cumplimiento de faltas Administrativas (CECUMPLE).

De acuerdo con los policías municipales, Shocker trató de agredir a los otros detenidos, por lo que fue cambiado de celda, una vez ahí, comenzó a golpearse contra las rejas provocándose un fuerte sangrado en la frente, al tiempo que se desnudó e intentó quitarse la vida con su ropa interior.

¿EL 1000% EBRIO?😮🙄#Shocker, un luchador reconocido, fue detenido en calles de #TuxtlaGutiérrez, #Chiapas, por alterar el orden y agredir a personas que pasaban cerca de él. Se dice que el luchador estaba en estado de ebriedad. pic.twitter.com/xJyQkTSVD8 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) October 16, 2022

¿Qué dijo su promotor? José Manuel Coutiño, promotor de lucha libre que contrató al '1000% Guapo' para cumplir con algunas funciones en Chiapas, rompió el silencio y a través de la cuenta de Facebook Ring Chiapas, explicó que el gladiador llegó el sábado, realizó una conferencia de prensa y de ahí se fue a comer, pero después ya no supo nada de él hasta que le avisaron vía mensaje de texto que estaba en el Parque de la Marimba haciendo desmanes, por lo que fue detenido y llevado a La Popular.

“Llego a la cárcel de la colonia Popular y cuando entro se estaba golpeando la cabeza con las rejas y azotándose contra la pared, le hablamos y le dijimos de cosas, me identifiqué y le pregunté qué tenía, pero gritaba desesperadamente. Le pusieron las esposas porque quiso colgarse, se quitó su pants, se quitó su trusa porque quiso colgarse. Yo no vi en ningún momento que la policía lo lastimara, él solito se hizo las heridas”, declaró.

El promotor mencionó que se pusieron en contacto con su esposa, quien les recomendó que no le pusieran sedantes. Luego de pasar unas horas en prisión, Shocker fue liberado y cumplió con su contrato pactado, después la dueña de la camioneta que había golpeado lo invitó a cenar, lo que provocó que perdiera el vuelo que tenía programado de regreso a la CDMX.

“Llegó una muchacha para invitarlo a cenar, pero yo le dije ‘ya no le vayan a invitar algo, porque tiene que viajar el lunes’. En la mañana me habla Scorpio a las 7 que no estaba en su habitación; después me avisaron que perdió el vuelo”, añadió. Por último, Coutiño aseguró que le daba tristeza el comportamiento del esteta, ya que es una persona “enferma” que necesita ayuda.