Las campanas navideñas son un clásico infaltable que aporta movimiento, calidez y un guiño tradicional a la decoración del hogar durante las fiestas. Incorporarlas en el árbol permite romper la monotonía de las esferas habituales y sumar contrastes de color, brillo o textura entre las ramas, ya sea con modelos metálicos, textiles, rojos o dorados.

En esta nota reunimos tres ideas prácticas y creativas para sumar campanas navideñas a tu árbol sin recargarlo ni salirte del presupuesto. Descubre cómo combinar tamaños, acabados y detalles para lograr una puesta festiva con personalidad.

¿Cómo hacer campañas navideñas?

Reutilizar cápsulas de café limpias y secas es una forma económica y creativa de elaborar campanas navideñas para el árbol, aprovechando su brillo y tonos metálicos sin gastar de más. Solo se necesitan cápsulas vacías, listón o hilo, cuentas o bisutería para simular el badajo y detalles como moños, estrellas o brillos para darles un toque festivo.

Para armarlas, haz una pequeña abertura en la parte superior de cada cápsula, pasa el listón o hilo, agrega la cuenta abajo para el badajo y une dos piezas con un lazo superior para colgarlas en las ramas.

Campanas navideñas (@Marie_G)

Estas son las tres ideas para aplicar en el árbol:

Dúos cromáticos o combinados: junta dos cápsulas del mismo color para un acabado uniforme o mezcla tonos distintos como rojo, dorado, cobre, azul o gris para lograr un contraste llamativo.

junta dos cápsulas del mismo color para un acabado uniforme o mezcla tonos distintos como rojo, dorado, cobre, azul o gris para lograr un contraste llamativo. Detalles de brillos y estrellas: añade pequeñas estrellas, apliques plateados, follaje o argollas metálicas arriba para realzar el brillo con las luces del árbol .

añade pequeñas estrellas, apliques plateados, follaje o argollas metálicas arriba para realzar el brillo con las luces del . Moños y cintas con caída: utiliza listones de colores y deja un lazo amplio que cuelgue con soltura entre las ramas para aportar movimiento y textura navideña.

Navidad (Freepik/Canva)

¿Cuándo armar el árbol de Navidad?

El 8 de diciembre es la fecha clásica para armar el árbol de Navidad en gran parte de Latinoamérica y en la tradición católica, en coincidencia con el Día de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, cada familia y cultura marca su propio ritmo: hay quienes lo arman con el inicio del Adviento, a comienzos de diciembre o cerca de Nochebuena, y quienes lo guardan el 6 de enero o el 2 de febrero (Día de la Candelaria). Al final, la mejor fecha es aquella que se adapta a tus tiempos y te deja disfrutar del espíritu festivo sin apuros.