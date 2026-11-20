La creatividad de los fanáticos del pop coreano y la animación no tiene límites cuando se trata de reimaginar a sus personajes favoritos dentro de su propia cultura. El fenómeno de K-Pop Demon Hunters ha inspirado todo tipo de versiones artísticas.

Una de las más populares recientemente es llevar al trío protagonista, Rumi, Mira y Zoey, al universo visual de México y crear una fusión llena de color, tradición y actitud idol.

Combinar los atuendos tácticos y los brillos de escenario de HUNTR/X con textiles bordados, gastronomía icónica y elementos del folclore mexicano da como resultado calcomanías únicas para decorar termos, fundas de celular, laptops o libretas escolares.

5 stickers de las K-Pop Demon Hunters en su versión mexicana

Rumi con traje de charra de gala y espada luminosa

Rumi luciendo una chaquetilla corta negra con bordados dorados y plateados estilo idol, falda amplia con detalles brillantes, sombrero de charro estilizado y su icónica espada mística emitiendo destellos neón.

5 stickers de las K-Pop Demon Hunters en su versión mexicana 5 stickers de las K-Pop Demon Hunters en su versión mexicana

Mira con vestido bordado oaxaqueño y flores de cempasúchil

Una ilustración vibrante de Mira portando un huipil o vestido negro con flores bordadas en tonos magenta, turquesa y naranja intenso, trenzas largas adornadas con listones de colores y un aura luminosa rodeada de pétalos de cempasúchil.

Zoey versión Chibi disfrutando antojitos

Las personalidad alegre y espontánea y carismática de Zoey en formato chibi y sosteniendo un elote preparado con chile y limón.

5 stickers de K-Pop Demon Hunters si fueran mexicanas 5 stickers de K-Pop Demon Hunters si fueran mexicanas

El trío HUNTR/X en estilo papel picado

Una calcomanía rectangular con bordes calados que imitan el papel picado tradicional en tonos morado, rosa mexicano y azul eléctrico, mostrando las siluetas y retratos dinámicos de Rumi, Mira y Zoey rodeadas de estrellas y guitarras acústicas.

Sticker estilo tarjeta de lotería mexicana: “La Cazadora”

Un rectángulo vertical con marco vintge en tono cema, el número de carta en la esquina superior, la ilustración grupal de las protagonistas en pose de batalla musical en el centro y la leyenda La Cazadora o El Escuadrón en tipografía clásica en la parte inferior.