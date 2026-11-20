Estamos a punto de terminar el 2026 por lo que muchas personas sienten ganas de cambiar el look . Ante esto el corte de cabello surge como la primera opción, es por esto que te vamos a cortar sobre los mejores estilos para que no solo luzcas más fabulosa, sino también rejuvenecida.

Estas opciones son realmente interesantes por lo que cuando vayas a la peluquería pide el que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. Ahora te vamos a contar todo lo que necesitas saber.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Bob francés

El corte bob es uno de los más elegidos por su atemporalidad, el estilo francés termina por encima de la mandíbula y aporta textura con sutiles capas. Además, puedes peinarlos de diferentes maneras por lo que no importa si es lacio, ondulado o con rizos, el resultado es el mismo obtener volumen y un aire fresco.

Clavicut

Otra opción es un clavicut que es una melena de longitud media que, como su nombre lo indica, termina justo a la altura de la clavícula. Este corte tiene la ventaja de suavizar las facciones y estilizar visualmente el cuello. Además, proporciona movimiento por lo que evita que el corte endurezca los rasgos. Llévalo con ondas suaves para potenciar su movimiento y conseguir un acabado natural.

Corte Mariposa

Llegamos al corte mariposa que se fusiona con un flequillo largo que se divide al centro y un degradado que enmarca el rostro. Es un cabello con movimiento que brinda un efecto más joven.

Flequillo de los año 70

El flequillo setentero vuelve con mucha más fuerza, se caracteriza porque roza las cejas, con un centro más corto y desfilado hacia los lados. Si peinas este look vas a lucir increíble, pero despeinada te asegura un look desenfadado y effortless.

Largo y recto

Por último, tenemos esta idea que es un corte largo y recto que aporta movimiento y brillo. Es ideal para todos los tipos de rostros por lo que tienes múltiples formas de peinarlo y como no utiliza capas brinda una ilusión de una melena más densa y saludable.