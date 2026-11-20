Las manualidades son una excelente práctica que todos deberíamos incorporar en nuestro tiempo libre, ya que permiten desconectar del ritmo diario, estimular la creatividad y transformar objetos sencillos en piezas con valor propio.

Dedicar unas horas a crear algo con nuestras manos ayuda a bajar el estrés, fomenta la paciencia y brinda una satisfacción al ver el resultado terminado. Es por eso que las manualidades ya no son solo cosas de niños, sino que muchos adultos las han elegido como pasatiempo.

Manualidades en casa

Es muy habitual que los mejores proyectos de manualidades nazcan de la cultura pop y se inspiren en series o películas que marcaron distintas etapas, como ocurre con Dragon Ball. Esta exitosa saga no solo ha entretenido a millones de personas sino que también alimenta nuestra imaginación y poder creativo.

En este marco, llevar elementos icónicos de Dragon Ball al mundo real, como la clásica Genkidama, le da a cualquier proyecto un componente lúdico y nostálgico que hace que el proceso sea todavía más atractivo.

¿Cómo hacer una lámpara de la Genkidama?

Los fans de Dragon Ball de seguro tienen muy presente a la Genkidama, esa esfera de energía reunida con el aporte de todos, por lo que resulta una gran idea tenerla en algún rincón de la casa. Es por ello que, en esta oportunidad, te daremos a conocer 3 ideas de manualidades para que aprendas a hacer una lámpara de la Genkidama con hilo de algodón y globos:

Clásica celeste intensa con efecto “energía concentrada”

Cómo hacerla: Infla un globo redondo del tamaño deseado, fórralo con capas de hilo de algodón blanco o celeste claro empapado en cola vinílica diluida (dejando una abertura circular abajo para el portalámparas) y, una vez seco y reventado el globo, aplica una capa final de pintura o tinta celeste/azul eléctrico para darle el tono característico de la técnica.

Toque de luz: Usa una bombilla LED de luz fría o blanco neutro para potenciar el aire energético del color celeste.

Esfera blanca con “chispas” azules y relieve

Cómo hacerla: Envuelve el globo principalmente con hilo de algodón blanco para lograr una base luminosa y neutra, pero entrecruza tramos de hilo celeste y azul francia en distintas direcciones, sumando algunos hilos más tensos o superpuestos para generar volumen y textura.

Toque de luz: Al encenderla, el blanco deja pasar la luz con fuerza mientras los hilos azules marcan un tramado bien definido y dinámico.

Genkidama con base colgante y “estela” de energía