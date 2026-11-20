Cada diciembre salen de los placares y altillos cajas llenas de esferas, luces y figuras que pasaron de moda o dejaron de combinarse con el árbol actual. Sin embargo, detrás de ese polvo acumulado pueden esconderse piezas antiguas, ediciones limitadas o modelos de firmas clásicas que hoy cotizan muy alto en el mercado de coleccionistas.

En esta nota repasamos cinco tipos de adornos navideños que muchas personas guardan sin darles importancia, pero que pueden alcanzar valores sorprendentes si conservan su estado original, sus detalles pintados o su empaque de época. Revisar lo que tenés guardado antes de descartarlo puede convertirse en una buena sorpresa para estas fiestas.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

En la tradición católica y en gran parte de Latinoamérica, el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, fecha en la que también suele aprovecharse para armar el pesebre. En otros países y culturas, la costumbre varía: algunos lo montan el primer domingo de Adviento, a comienzos de diciembre o incluso durante la Nochebuena, mientras que en muchos hogares se desarma a partir del 6 de enero, Día de Reyes, o tras el Día de la Candelaria. Más allá de la fecha exacta marcada por el calendario o la tradición familiar, lo importante es elegir un momento que permita disfrutar de la decoración y del clima festivo durante todo el mes.

Árbol de navidad (Freepik)

¿Qué adornos de Navidad pueden valer una fortuna?

Con el regreso del maximalismo y la estética de los años 90, muchos adornos navideños de esa década volvieron al centro de la escena y se buscan con fuerza en bazares y tianguis de CDMX. Entre las piezas que hoy ganan valor destacan las esferas de cristal soplado, artesanales, huecas y ligeras, con acabados brillantes y coloridos ideales para árboles y guirnaldas. También reaparecen los muñecos de plástico clásico, figuras sólidas y moldeadas de Santa Claus, Rodolfo el reno y muñecos de nieve que hoy se eligen como alternativa retro frente a los inflables.

Navidad (Freepik)

A esta selección se suman las series de focos grandes, con bombillas de mayor tamaño y colores intensos que le dan protagonismo luminoso a la casa, y las bolas de nieve, esas esferas con agua, personajes clásicos y efecto nevado, algunas incluso con sonido, que despiertan pura nostalgia. Completan la lista las guirnaldas verdes o metálicas, cargadas con moños, esferas y luces como fiel reflejo de la decoración abundante que marcó a los noventa.