Si tú o algún fan de KPop, Demons, está por organizar alguna fiesta o reunión y busca organizar una celebración temática, estas cuatro ideas de plantillas de stickers para decorar pasteles inspiradas en las HUNTR/X y los Saja Boys pueden ser el toque que necesitas.

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4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para decorar pasteles

HUNTR/X: Rumi, Mira y Zoey: Esta idea apuesta por Rumi, Mira y Zoey como los grandes protagonistas. Esta plantilla de stickers apuesta por un diseño colectivo lleno de color e inspirado en decoración colectiva.

Rumi y su estilo Golden: Rumi puede convertirse en la gran protagonista para esta decoración, pues la Guerra del KPop sobresale por su estilo Golden. Recuerda complementar con estrellas, micrófonos y tonos dorados.

Los Saja Boys: stickers para un pastel KPop. Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance también se pueden convertir en los grandes protagonistas para esta idea de celebración temática. Esta idea te permite decorar con diversos diseños y complementar con adornos individuales.

Mini stickers de KPop Demon Hunters: Esta idea apuesta por un diseño kawaii en miniatura, el cual puede ser perfecto para crear pequeños cake toppers con la ayuda de los distintos personajes; además, puedes complementar el diseño con dulces y gomitas de colores que hagan alusión al universo de las Guerreras del KPop.

Toma en cuenta que estas ideas de stikers están pensadas para imprimirse en papel comestible por o que una vez elegido el diseño deseado es importante acudir con un experto para poder imprimir los diseños para cubrir tus pasteles.