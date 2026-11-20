Los grifos del baño o la cocina con el paso del tiempo comienzan a perder la presión del agua como así también el brillo. El problema por lo general es la acumulación de cal que es un mineral presente en el agua que se va adhiriendo a las superficies metálicas y tapa los filtros internos de la grifería.

La cal deja manchas blancas y muy antiestéticas, pero sobre todo deteriora el funcionamiento del grifo alterando la calidad del agua. Es por esto que se debe limpiar para recuperar la presión y evitar malos olores.

¿Cómo limpiar el grifo de la casa?

Si lo que quieres es devolver el brillo de la grifería pues tienes que utilizar vinagre blanco ya que su acidez tiene la capacidad de disolver las cal sin utilizar los productos agresivos.

Lo que debes hacer es humedecer un trapo con vinagre y envolver con él al grifo por unos minutos. Lo dejas actuar por lo menos una hora y luego vas a frotar suavemente con un cepillo o esponja para luego enjuagar con agua limpia.

En el caso de que las manchas sean resistentes puedes usar alcohol o harina. El último producto debe ser usado con el grifo completamente seco antes de aplicarla. Luego pasa un paño para recuperar el brillo original.

Para eliminar la cal completamente se debe hacer un trabajo más minucioso, el mismo consiste en:

Desenroscar el filtro que está ubicado en la salida del agua, en lo posible retirando el embellecedor exterior.

Luego tendrás que lavar la pieza con agua caliente y sumergirla en un vaso con vinagre blanco por unos 20 minutos para que el ácido pueda disolver los restos minerales.

Vas a aclarar con agua templada y vuelves a colocar el filtro en su sitio.

Se recomienda revisar la grifería de manera constante para que los elementos puedan extender su vida útil.