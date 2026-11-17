Las manualidades son una herramienta maravillosa que aporta grandes beneficios tanto a niños como a adultos en el día a día. Más allá del resultado final, el proceso creativo actúa como una excelente vía de escape para reducir el estrés, fomentar la concentración y estimular la paciencia.
En los más pequeños, las manualidades favorecen el desarrollo de la motricidad fina y la coordinación óculo-manual, mientras que en los adultos ofrece un espacio de desconexión consciente, permitiendo reconectar con el placer de crear algo único con las propias manos.
Manualidades en casa
Las manualidades en casa invitan a abordar una gran cantidad de proyectos que podemos hallar fácilmente en redes sociales. En este universo de la creatividad casera, podemos encontrar una gran fuente de inspiración en la cultura pop, destacándose la trama y los personajes de Dragon Ball como una de las temáticas más recurrentes.
La icónica estética de la serie despierta una profunda nostalgia y entusiasmo y es por eso que muchos proyectos proponen reinterpretar estos elementos icónicos a través del arte y el reciclaje. Así, los beneficios de las manualidades se unen a ese mundo fantástico.
¿Cómo hacer el radar del dragón?
En este marco, las manualidades demuestran que, con materiales tan accesibles y cotidianos como el cartón y los marcadores, es posible dar vida a una infinidad de proyectos sorprendentes que combinan ingenio, diseño y economía.
Aprovechando la versatilidad de estos recursos, hoy te presentamos 3 ideas originales para diseñar tu propio radar del dragón y corporizar tu fanatismo por Dragon Ball:
- Radar clásico de pared (efecto 3D): Utiliza dos círculos de cartón superpuestos para darle relieve al borde y al visor. Dibuja la pantalla verde con marcadores, marcando el centro con un punto rojo brillante, y añade una pequeña manija de cartón en la parte superior para colgarlo fácilmente en tu habitación.
- Caja-sorpresa con tapa giratoria: Diseña una caja cilíndrica de cartón donde la tapa superior simule la pantalla del radar. Con la ayuda de un encaje de cartón interior, puedes hacer que la pantalla gire para simular la búsqueda de las esferas, decorando todo el cuerpo exterior con marcadores plateados y detalles metálicos.
- Mini radar de bolsillo interactivo: Construye una réplica a pequeña escala utilizando una cajita redonda de quesos o cartón similar. Dibuja la retícula verde en la tapa y coloca un pequeño botón de cartón en el lateral; es una opción ideal y portátil para llevar a todas partes o completar un disfraz de Bulma o Gokú.