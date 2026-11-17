En el mundo de la belleza el corte de cabello bixie es la fusión perfecta entre la frescura estructurada de un pixie y la versatilidad con movimiento de un bob corto. Se trata de un estilo híbrido que se caracteriza por combinar la nuca y los laterales ligeramente más rebajados con capas superiores más largas y texturizadas.

Entre los principales beneficios del corte bixie a partir de los 50 años de edad se destaca su capacidad para aportar volumen natural en la coronilla, su bajo mantenimiento diario y un inmediato efecto lifting visual que despeja el cuello y realza las facciones sin endurecerlas.

La vigencia del corte bixie

Cabe destacar que el corte bixie parece no pasar nunca de moda y esto se debe a su enorme capacidad de adaptación y en la nostalgia cíclica de la moda. Este estilo nació en los años noventa como un símbolo de rebeldía chic y desde entonces ha sabido reinventarse gracias a la evolución de las técnicas de peluquería.

Además, al no depender de líneas geométricas rígidas ni de estructuras simétricas estrictas, el corte bixie se ajusta sin esfuerzo a distintas texturas capilares y se actualiza temporada tras temporada con nuevos flequillos, acabados más pulidos o texturas messy.

Cortes bixie a los 50

Gracias a esa versatilidad estructural, existen múltiples variantes del corte bixie que permiten personalizar el resultado según la morfología de cada rostro y el efecto estético buscado. Los expertos en belleza destacan que cuando el objetivo a los 50 es restar dureza a los ángulos inferiores de la cara, la clave está en trabajar las puntas desfiladas estratégicamente alrededor del óvalo facial.

Es por todo lo señalado que, a continuación, te presentamos las 3 variantes ideales de este corte de cabello para suavizar las mandíbulas marcadas y dulcificar el rostro: