Comenzó la cuenta regresiva para la Navidad y muchas personas comienzan con la decoración para que su casa luzca de la mejor manera. En esta oportunidad te vamos a contar cómo puedes hacer mini esferas de Frozen para que tu árbol se vea hermoso.

Estas son ideas increíbles que puedes llevar a cabo en tu casa con materiales sencillos de conseguir. Manos a la obra para poder obtener las mejores esferas para tu árbol de Navidad.

¿Cómo hacer mini esferas de Frozen?

Mini esfera de Olaf (Cara divertida)

En este caso tenemos esta idea increíble para que puedas hacer junto con los niños y con la utilización de materiales económicos. Lo que necesitarás es: Mini esferas plásticas blancas (o de telgopor/unicel pintadas de blanco), marcadores indelebles negro y azul, y goma eva (foamy) naranja.

Olaf Esta es una gran opción de Olaf. (Pinterest /Pinterest)

Procedimiento: Vas a comenzar dibujando los ojos, las cejas y los pelitos característicos de Olaf en la parte superior con ayuda de un marcador negro. Deberás realizar también la sonrisa abierta con el marcador azul y con goma eva naranja vas a hacer un cono que funcionará como nariz de zanahoria.

Esfera mágica de hielo de Elsa

Captura la estética brillante y helada de los poderes de Elsa con un efecto escarchado.

Materiales: Mini esferas transparentes de plástico (de las que se abren por la mitad o tienen tapa removible), brillantina (glitter) celeste y plateada, pegamento blanco y cinta blanca.

Para poder hacerlo deberás colocar un poco de pegamento líquido diluido con unas gotas de agua dentro de la esfera a la cual deberás girarla para que todo el interior quede cubierto. Elimina el exceso, agrega la brillantina y agita porcurando que no queden espacios sin cubrir. Deja secar y ata un moño con cinta blanca en el gancho superior.

Elsa La esfera de Elsa es muy delicada. (Pinterest/Pinterest)

Silueta de Elsa o Anna con copos de nieve

Aquí tenemos esta idea de diseño elegante que queda muy bien con las luces del árbol. Los materiales que necesitas son: Mini esferas de color azul pastel o blanco mate, vinilo adhesivo (o papel autoadhesivo) plateado o azul oscuro, y pegatinas de copos de nieve.

Para poder hacerlo deberás imprimir una silueta de tu personaje favorito en vinilo adhesivo y las vas a pegar en el frente de la esfera. Tendrás que rodear la figura con uno pequeñitos copos de nieve plateados o blancos para que el diseño quede enmarcado.

Mini esfera con huella dactilar (Recuerdo familiar)

Si quiere obtener esta esfera hermosa deberás contar con Mini esferas azul cielo, pintura acrílica blanca, pincel fino y marcadores de punta fina (negro y naranja).

El procedimiento consta de pintar la yema de tu dedo índice o pulgar con pintura acrílica blanca y luego lo presionas de manera suave en la esfera para darle forma al cuerpo de Olaf. Una vez seca la pintura, dibuja los bracitos de rama, los ojos, la sonrisa y la nariz de zanahoria con los marcadores.

Olaf Esta es otra idea divertida. (Pinterest /Pinterest)

Esfera “Bola de nieve” en miniatura

Recrea un pequeño paisaje nevado dentro del adorno. Para esta última idea necesitas de Mini esferas transparentes, nieve artificial (o bolitas diminutas de telgopor), mini figuras de plástico de los personajes (o copos de nieve acrílicos pequeños) y silicón caliente.

Para poder lograrlo tienes que abrir la esfera o la tapita metálica para que puedas colocar la nieve artificial y pega la mini figura en la base interna con silicón caliente. Cierra y decora el exterior con un lazo plateado.