El azul es uno de los colores que se utilizará para esta Navidad por lo que puedes llevarlo hasta tu árbol para que luzca de la mejor manera y muy original. Es una forma diferente, pero elegante de decorar.

La idea puede ser llevada a cabo en un pino que tenga sus ramas de color azul o también a uno tradicional colocarle adornos del tono azul que prefieras. Esta es una gran alternativa para llevar a cabo.

¿Cómo decorar el árbol de Navidad en azul?

Clásico invernal: Azul rey y plata

Para esta idea lo que debes hacer es crear un efecto luminoso y fresco que le da la oportunidad a las luces LED blancas frías, de ser las protagonistas. Un truco para tener en cuenta es el de colocar esferas con diferentes acabados, por ejemplo mate, brillante y escarcha. Agrega copos de nieve plateados y cintas de malla metálica que den volumen.

Elegancia sofisticada: Azul marino y dorado

El contraste entre un tono oscuro y profundo con detalles dorados aporta calidez y un aire lujoso. Combina terciopelo azul marino en moños o esferas con flores navideñas (poinsettias) doradas, ramas con brillo y luces cálidas.

Fantasía helada: Azul cielo y blanco (estilo Frozen)

Es una idea muy linda para las familias con niños pequeños porque puedes recrear un bosque nevado. Para este estilo deberás mezclar los colores celestes, turquesas suaves y blanco puro, puedes también agregar un hermoso muñeco de nieve, carámbanos de cristal acrílico y unas puntas blancas en la punta.

Contraste moderno: Azul profundo y cobre

Luego tenemos esta opción ideal en la que se equilibra el color frío con la calidez que ofrece el metal cobrizo o bronce. Para obtener el mejor resultado deberás decorar con cintas anchas en ondas verticales y algunos adornos geométricos o también esferas envejecidas.

Degradado monocromático (Ombré)

La última de las alternativas te lleva solamente a usar tonos azules que se colocan de manera gradual. Se recomienda colocar los adornos en azul marino en lo que es la base del árbol, continúa con el azul cobalto o rey para el centro y termina con un celeste claro o hielo para estilizar el árbol.