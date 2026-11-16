Estamos a varios días de concluir el 2026 por lo que el próximo año es una oportunidad ideal para que los más pequeños de la casa aprendan de los días de la semana y los meses del año con un nuevo calendario que tenga a sus personajes favoritos. Si tienes a verdaderos fans de KPop Demon Hunters existen diferentes maneras de aprovechar su gusto por esta película para reforzar los conocimientos básicos mientras se divierten.

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Los calendarios imprimibles son una alternativa práctica para que los pequeños identifiquen qué día es, reconozcan el orden de los meses, cuántos días tiene una semana, un mes y sobre todo aprenderán a organizar sus actividades.

A continuación te dejamos algunas ideas de diseños de calendarios imprimibles que puedes encontrar en internet, imprimirlos en hoja opalina y a color para que tu hija o hijo se divierta y aprenda día con día. Lo importante es que es una actividad que puedes hacer en familia de manera económica, divertida y llena de conocimientos.

5 ideas de calendarios imprimibles de KPop Demon Hunters para niños

1.- Calendario mensual de HUNTR/X

Una plantilla protagonizada por Rumi, Mira y Zoey puede ayudar a los niños a identificar el mes en el que están o si tienen programadas actividades en un futuro. De esta forma pueden visualizar cuántos días faltan para la anhelada fecha.

2.- Calendario mensual con los Saja Boys

Para quienes prefieren a los integrantes de esta agrupación, un calendario mensual puede ser una opción divertida.

3.- Calendario semanal de Rumi, Mira y Zoey

Una plantilla protagonizada por Rumi, Mira y Zoey puede ayudar a los niños a identificar los siete días de la semana. Lo mejor de este tipo de calendario es que puedes anotar sus actividades que hace regularmente. Incluso puedes organizarlo como un horario de clases o actividades en casa.

4.- Calendario de los 12 meses del año

Esta plantilla puede incluir todos los mesese, acompañada de ilustraciones de KPop Demon Hunters. Es una buena alternativa para practicar el orden de enero a diciembre y reconocer los cambios de un mes a otro.

5.- Calendario con todos los personajes versión chibi

Además de aprender las fechas, los niños pueden utilizar una plantilla para organizar sus tareas, actividades escolares, juegos y momentos de descanso. Los personajes versión chibi hara que aprenda de una manera divertida y tierna.