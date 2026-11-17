Conseguir una mirada amplia y expresiva es uno de los objetivos principales al maquillar ojos pequeños, pero suele existir el mito de que los tonos intensos los achican. Según una maquilladora profesional, el secreto reside en la ubicación estratégica del producto y no en evitar los colores profundos.

Aplicar sombras oscuras específicamente en la línea de pestañas o en el tercio externo permite crear un efecto óptico de profundidad y alargamiento inmediato. Esta técnica aporta definición sin endurecer los rasgos, logrando abrir y realzar la mirada de manera elegante y natural.

¿Cómo preparar la piel antes de maquillar?

Preparar la piel antes del maquillaje es clave para lograr un acabado uniforme, luminoso y duradero. El primer paso consiste en limpiar el rostro con un gel o agua micelar adecuada a tu tipo de piel para eliminar impurezas y exceso de grasa. Luego, aplica un tónico equilibrante que refresque y cierre los poros. Continúa con un sérum hidratante y una crema ligera, masajeando suavemente hasta su total absorción para evitar que los productos se cuarteen. Durante el día, incorpora protector solar y finaliza con una prebase o primer que alise la textura cutánea, asegurando que el maquillaje se fije impecablemente por horas.

Maquillaje (Canva/Canva)

¿Cómo maquillar ojos pequeños?

Maquillar ojos pequeños con sombras oscuras suele generar dudas por el temor a endurecer o restar luz a la mirada. Sin embargo, la maquilladora Paola Sánchez señala que los tonos profundos son excelentes herramientas de corrección si se aplican de manera adecuada y consciente.

Para este tipo de ojos, la experta recomienda centrar los tonos oscuros de forma muy sutil exclusivamente en la línea de pestañas o en el tercio externo. Esta técnica aporta profundidad y alargamiento visual sin achicar la zona, logrando un equilibrio perfecto y elegante que realza la forma natural del ojo.

sombras maquillaje

Asimismo, es fundamental evitar los bordes marcados utilizando un pincel limpio para difuminar y unir los tonos correctamente. Complementar este estilo con un toque de luz en el lagrimal maximizará la apertura de la mirada de forma impecable.