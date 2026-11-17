Uno de los elementos más utilizados en el nacimiento navideño es el heno, pero cada vez se está recomendando menos por las graves consecuencias que causa su extracción. Ante esto es que se recomiendan alternativas.

La extracción masiva de heno provoca un daño muy grave en los bosques y selvas, incluso en algunos países es considerado un delito ambiental. Es por esto que ya no deberías usarlo como decoración.

¿Cuáles son los principales daños de usar heno?

Desequilibrio hídrico y erosión: el heno tiene la capacidad de captar el agua de lluvia y la niebla por lo que al retener la humedad la comienza a liberar poco a poco al suelo como así también mantos acuíferos. Si se los arranca para colocarlo de adorno el suelo queda expuesto a la desertificación, la erosión y las inundaciones.

Esta es la razón por la cual no debes usar heno y musgo en el nacimiento de Navidad.jpg

Destrucción de hábitats: por otro lado, el heno es refugio y alimento de microorganismos, insectos, arácnidos y pequeños artrópodos. También es utilizada por aves locales para construir sus nidos.

Recuperación extremadamente lenta: en diciembre el heno es extraído en grandes cantidades por lo que su capacidad de regeneración se ve alterada y puede tardar hasta siete años en volver a crecer.

Regulación climática: realiza fotosíntesis, absorbe dióxido de carbono y ayuda a regular la temperatura del ecosistema forestal.

Sanciones legales: hay países como México, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regulan estrictamente su aprovechamiento. La gran mayoría del heno que se vende en mercados proviene del saqueo ilegal sin planes de manejo sustentable, lo cual conlleva multas elevadas y penas de prisión.

musgo y heno (Crédito: Semarnat)

Alternativas al heno

Si quieres decorar el pesebre y no afectar el ecosistema pues tenemos unas alternativas interesantes con materiales reutilizables o biodegradables de bajo impacto: