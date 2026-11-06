Si eres fan de las manualidades y del crochet y eres fan o tienes en casa un fan del universo de kPop Demons Hunters, esta Navidad puede ser la oportunidad perfecta para dar vida a ideas inspiradas en Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys. Toma en cuenta que estos diseños buscan combinar la esencia de cada personaje con su estética y colores.

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Suéter de Rumi de crochet morado con estrellas

Esta primera apuesta está inspirada en Rumi; el morado junto a negros y plateados puede ser la opción ideal para tejer un ugly sweater perfecto para regalar esta Navidad. Toma en cuenta el incluir diversos detalles brillantes y un motivo central inspirado en la figura de la cazadora.

Ugly sweater de crochet inspirada en Mira en tono rosa

Si tu personaje favorito del universo de KPop Demons Hunters es Mira, esta idea para ugly sweater es lo que necesitas; recuerda crear la base en un tono rosa llamativo y agregar los detalles navideños en tonos blancos y negros.

Guerreras del KPop Imagen de IA

Sweater de crochet inspirado en Zoey con colores intensos y detalles divertidos

Esta idea está inspirada en Zoey, por lo que puede apostar por una idea explosiva en tonos naranjas, verdes y detalles navideños en tonos fluorescentes. Toma en cuenta detalles llamativos como pompones o figuras tridimensionales

Suéter navideño de Los Saja Boys

Los fanáticos del universo de KPop Demons Hunter, y en especial de los Saja Boys, pueden apostar por un diseño con base en negro y morado oscuro y acompañado de motivos en plateados y blancos. Agrega estrellas o notas musicales tejidas.

Un regalo hecho a mano para los fans de HUNTR/X

Estas ideas de suéteres navideños “feos” para Navidad no solo son una manera de elevar tus habilidades en el crochet o abrigar ante el frío, sino que son la excusa perfecta para llevar tu pasión por el universo de las Guerras del KPop en todo momento.