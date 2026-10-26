4 plantillas de stickers de Abby y Baby de los Saja Boys para imprimir y decorar el estuche escolar de tus hijos

Si tus hijos no dejan de hablar de Kpop Demon Hunters y mucho menos de los Saja Boys y sobre todo si sus favoritos son Abby y Baby, tenemos algo para ellos. Unas plantillas de stickers perfectos para que ellos los peguen en sus estuches escolares. Esta es una alternativa perfecta para que ellos se diviertan y pongan un poco de su personalidad en sus estuches o incluso en sus cuadernos. Aquí te dejamos a continuación cuatro plantillas de estos queridos personajes:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Elige tu favorito y descárgalo. Recuerda copiarlo y ajustarlo en un programa de edición en tamaño carta para que estos salgan de muy buen tamaño.

¿Cuál es el mejor papel para hacer mis propios stickers?

Lo mejor es utilizar un papel adhesivo para ahorrarte el pegamento y que todo salga mal. Solo debes prestar atención a que este sea compatible con tu impresora y programarla para que imprima en alta calidad. Imprímelos primero en una hoja normal para ver el tamaño y espacio que estos ocupan para no desperdiciar el papel adhesivo, que es un poco más caro.

¿Cómo decorar con loss stickers?

Es una buena idea permitir a tus hijos divertirse con los stickers que les prepares; solo recuerda ya dárselos recortados. La idea es que sea creativo y ponga en práctica su motricidad y su creatividad. Los stickers son muy útiles para que los más pequeños creen nuevas habilidades y se entretengan. No importa si sientes que se ve desordenado o si tú lo acomodarías mejor; es parte de que ellos se sientan mucho mejor y con el tiempo desarrollen la capacidad de expresarse y ordenar los elementos. Puedes aconsejarlos, pero no les impongas nada.

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